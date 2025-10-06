Thông báo nóng của Cục Điện ảnh sau vụ phim Triệu Lộ Tư có đường lưỡi bò, toàn bộ nền tảng phim mạng bị ảnh hưởng

Sau khi bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng do Triệu Lộ Tư đóng chính bị phát hiện chứa hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò phi pháp trong tập 16, khán giả Việt Nam đồng loạt bày tỏ phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay. Hàng loạt nền tảng chiếu phim trực tuyến tại Việt Nam đã nhanh chóng gỡ bỏ tác phẩm này để tránh phát tán nội dung không thích hợp.

Hình ảnh bản đồ có chứa đường lưỡi bò trong phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng

Trước phản ứng gay gắt của công chúng, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã ngay lập tức vào cuộc và ban hành văn bản yêu cầu xử lý nghiêm các đơn vị liên quan. Theo văn bản số 1551/ĐA-VP ngày 4/10/2025, Cục đã gửi thông báo đến Công ty Tencent Holdings Limited và Công ty Image Future Investment (HK) Limited - hai doanh nghiệp có liên quan đến việc phổ biến phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng - yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Cục Điện ảnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp này báo cáo chi tiết về mô hình hoạt động, mối quan hệ pháp lý giữa hai công ty và kế hoạch cụ thể trong việc xin công nhận điều kiện phân loại phim tại Việt Nam. Thời hạn gửi báo cáo, giải trình và xác nhận việc tạm dừng phổ biến phim được ấn định trước 12h00 ngày 6/10/2025.

Chiều ngày 6/10, theo thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan này đã tiếp tục ban hành quyết định mới có liên quan đến toàn bộ các hệ thống OTT tại Việt Nam.

Cụ thể, ngày 6/10, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3546/QĐ - BVHTTDL về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng. Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 2 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2025 của Cục Điện ảnh; Căn cứ Quyết định số 3543/QĐ-BVHTTDL ngày 3/10/2025 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc kiểm tra công tác chấp hành quy đinh về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh;… Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo đó, đoàn kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng gồm: ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh làm Trưởng đoàn cùng với các thành viên khác. Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ban hành kèm theo Quyết định số 3543/QĐ-BVHTTDL ngày 3/10/2025 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Trưởng đoàn kiểm tra phân công thành viên và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên. Các thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện theo sự phân công của Trưởng đoàn. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày ký. Đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Không chỉ một bộ phim mà rất nhiều nền tảng phim hoạt động tại Việt Nam sẽ phải rà soát lại (Nguồn ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Động thái trên cho thấy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tăng cường kiểm soát mạnh mẽ hoạt động phổ biến phim trực tuyến, đặc biệt sau vụ việc nhạy cảm liên quan đến Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Sự cố này không chỉ khiến bộ phim bị gỡ bỏ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ nền tảng chiếu phim mạng tại Việt Nam, buộc các đơn vị phải rà soát kỹ hơn quy trình kiểm duyệt nội dung trước khi phát hành.

Vụ việc được xem là bài học đắt giá cho các nền tảng quốc tế thậm chí là cả nội địa khi hoạt động tại Việt Nam, khẳng định rõ ràng rằng mọi sản phẩm văn hóa phát hành trong nước đều phải tuân thủ quy định pháp luật và tôn trọng chủ quyền quốc gia.