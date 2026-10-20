Thông báo mới nhất từ công an liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tất cả người dân cần chú ý

Qua công tác tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc hứa hẹn làm nhanh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 05/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối với Thạch P. (đăng ký thường trú khu vực Vĩnh An, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu, chứng cứ thu thập được, từ tháng 3/2026 đến ngày 03/8/2026, nắm bắt nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân, sau đó đối tượng đưa ra thông tin gian dối như tự giới thiệu đang làm việc trong cơ quan nhà nước, quen biết nhiều cán bộ, có khả năng giúp thực hiện thủ tục cấp giấy nhanh chóng để tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu bị hại giao tiền, rồi đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho bị hại, qua đó chiếm đoạt với số tiền 190.000.000 đồng.

Công an phường Vĩnh Phước tiếp nhận thông tin trình báo của người dân.

Công bố quyết định, lệnh bắt bị can để tạm giam theo quy định

Qua vụ việc trên, Công an phường Vĩnh Phước khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những cá nhân tự xưng có quan hệ với cán bộ, cơ quan nhà nước hoặc hứa hẹn có thể làm nhanh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để yêu cầu giao tiền. Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục đất đai, người dân cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại địa phương để được hướng dẫn theo quy định; không giao tiền chỉ dựa trên lời hứa, lời giới thiệu hoặc những mối quan hệ chưa được kiểm chứng.

Người dân cần xác minh rõ thông tin, tư cách của người nhận tiền, mục đích thu tiền và giấy tờ liên quan; yêu cầu chứng từ đối với các khoản chi phí hợp pháp. Khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ liên quan, cần chủ động kiểm tra tính xác thực tại cơ quan có thẩm quyền, không chỉ căn cứ vào hình thức bên ngoài.

Khi phát hiện dấu hiệu gian dối, nhận tiền nhưng không thực hiện đúng cam kết, giao giấy tờ nghi giả mạo hoặc có biểu hiện chiếm đoạt tài sản, người dân cần lưu giữ tin nhắn, giấy biên nhận, chứng từ chuyển tiền và các tài liệu liên quan; kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật

Theo Trang Thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ