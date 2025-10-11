Thông báo mới của Phê La nhận bão tương tác

Thương về miền Trung và các tỉnh thành đang oằn mình sau mưa lũ, thương hiệu trà sữa nổi tiếng Phê La vừa phát đi thông báo ấm lòng cộng đồng: ủng hộ 1 tỷ đồng để chung tay cùng cả nước hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trong thông điệp gửi đến khách hàng - những “Đồng Chill” thân quen, Phê La kêu gọi mọi người “đồng lòng nối vòng tay lớn, nhiều hành động nhỏ làm nên ý nghĩa to”. Hãng khuyến khích mỗi cá nhân có thể góp phần giúp đỡ bà con vùng lũ bằng cách chuyển khoản trực tiếp đến Quỹ cứu trợ Trung ương qua số tài khoản:

STK: 8888881010 (Vietcombank)

Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban cứu trợ Trung ương

Không chỉ dừng lại ở việc đóng góp tài chính, Phê La lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng những lời nhắn đầy xúc động: “Mong Đồng Chill giữ an toàn, mong mọi người bình an và mong bình yên sớm trở lại Việt Nam ta! Chúng mình tin rằng Đất Nước mình, Đồng Bào mình sẽ luôn kiên cường vượt qua khó khăn.”

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác và bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự xúc động và tự hào khi thấy một thương hiệu Việt không chỉ chăm chút cho sản phẩm mà còn dành tâm huyết vì cộng đồng. Một bình luận hài hước nhưng đầy tình cảm viết: “Không uổng công từng là thành viên kỳ cựu của hãng”, trong khi người khác hóm hỉnh tiếp lời: “Đỉnh quá, tuần sau ủng hộ Phê La cả tuần, I love u!”

Tháng 9 năm ngoái, Phê La cũng chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh thành bị thiệt hại bởi bão Yagi 500 triệu đồng, đồng thời phát động một chiến dịch kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng cả nước nhằm hỗ trợ các tỉnh thành miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do sau bão.

Ra đời vào năm 2021, Phê La nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường đồ uống Việt với định vị thương hiệu gắn liền cùng trà đặc sản Đà Lạt. Khác với nhiều chuỗi trà sữa du nhập từ nước ngoài, Phê La chọn hướng đi riêng khi khai thác sâu vào hương vị trà Việt, tạo nên phong cách thưởng trà hiện đại nhưng vẫn đậm chất bản địa. Nhờ đó, thương hiệu được xem là người tiên phong trong việc đưa hình ảnh Đà Lạt trở thành biểu tượng nhận diện của mình. Không gian quán được thiết kế như một “ốc đảo chill” giữa lòng thành phố để khách hàng vừa thưởng thức đồ uống, vừa tận hưởng cảm giác thư thái, chậm rãi.

Không chỉ chú trọng hương vị, Phê La còn gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế sản phẩm sáng tạo. Mỗi chiến dịch ra mắt đều đi kèm một diện mạo mới, từ chiếc ly nhung lụa sang trọng đến ly tô bông độc đáo, hay ly "Hỷ" cho mùa cưới hiện nay. Tất cả đều mang lại trải nghiệm thị giác bắt mắt, hợp gu thẩm mỹ của giới trẻ. Sự chăm chút này giúp Phê La tạo ra những “cơn sốt check-in” trên mạng xã hội, biến từng chiếc ly thành “phụ kiện thời trang” của khách hàng Gen Z.

Phê La từng tạo ra xu hướng "đi cà phê từ 4h sáng" gây bão, hút hơn 35.600 lượt thảo luận cho thương hiệu từ tháng 6-8/2024. Younet Media nhận định Phê La đã "tạo ra một phương cách thưởng thức cafe 'cũ mà không chán' cực kì thú vị, vừa tạo được sức nóng truyền thông MXH và cả lượng đơn hàng thực tế tại điểm bán".

Sau hơn bốn năm phát triển, từ cửa hàng đầu tiên khai trương tại Hà Nội vào tháng 3/2021, Phê La đã mở rộng lên hơn 40 điểm bán trên toàn quốc (tính đến tháng 5/2025). Năm 2024, thương hiệu được Vietnam Report xếp trong Top 5 doanh nghiệp dịch vụ ăn uống uy tín nhất Việt Nam, cùng với các tên tuổi lớn như Trung Nguyên Legend, Highlands Coffee, Phúc Long và Starbucks.

(Tổng hợp)