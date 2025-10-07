Thông báo khẩn: Hà Nội, Hải Phòng và 2 tỉnh khác đặc biệt chú ý

Ngày 7/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam đang lên nhanh; mực nước lúc 14h trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy: 28,87m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) 0,06m, trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn: 16,40m trên BĐ3 0,4m.

ột số tuyến đường ở Thái Nguyên chìm trong biển nước do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (Ảnh: VTC News).

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Huy động mọi lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị chủ động chống tràn, gia cố các tuyến đê xung yếu, thiếu cao trình có nguy cơ tràn, vỡ; đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong trường hợp mực nước lũ có thể tiếp tục dâng cao.

Kiểm tra ngay các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang. Trong đó, đặc biệt lưu ý các đoạn đê thấp, sát sông, thường bị đùn sủi, rò rỉ, sạt trượt khi có lũ và các cống xung yếu, bị hư hỏng trên các tuyến đê.

Tổ chức ngay các lực lượng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tuần tra, canh gác trên các tuyến đê, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Rà soát vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão, hộ đê để kịp thời huy động xử lý các sự cố đê điều khi có tình huống xảy ra.