Bắt Đinh Công Đức sinh năm 1983

Ngày 6/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong lúc tuần tra, Tổ công tác của Công an phường Điện Bàn phát hiện một nam thanh niên đứng bên lề đường có biểu hiện nghi vấn, bên cạnh có chiếc xe máy, trên xe có một máy laptop được bọc trong áo sơ mi màu đen.

Nam thanh niên không chứng minh được quyền sở hữu đối với chiếc laptop trên và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Đinh Công Đức thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Đinh Công Đức (sinh năm 1983, trú tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng).

Vào buổi trưa ngày 3/10, Đinh Công Đức đi xe máy tới xã Gò Nổi với mục đích tranh thủ giờ người dân nghỉ trưa, lợi dụng sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản.

Khi đến khu vực thôn Tân Thành, Đức nhìn thấy một nhà dân không đóng cửa nên để xe ở ngoài đường, đi bộ vào trong nhà, lấy trộm laptop để trên bàn học, rồi lấy áo sơ mi màu đen mang theo gói lại và đi tìm nơi tiêu thụ.

Ngoài ra, Đinh Công Đức còn có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa xóa án tích.