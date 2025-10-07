HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Đinh Công Đức sinh năm 1983

Duy Anh |

Công an Đà Nẵng vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng lợi dụng lúc người dân nghỉ trưa, trộm laptop mang đi tiêu thụ.

Ngày 6/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong lúc tuần tra, Tổ công tác của Công an phường Điện Bàn phát hiện một nam thanh niên đứng bên lề đường có biểu hiện nghi vấn, bên cạnh có chiếc xe máy, trên xe có một máy laptop được bọc trong áo sơ mi màu đen. 

Nam thanh niên không chứng minh được quyền sở hữu đối với chiếc laptop trên và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Bắt Đinh Công Đức sinh năm 1983- Ảnh 1.

Đinh Công Đức thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Đinh Công Đức (sinh năm 1983, trú tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng). 

Vào buổi trưa ngày 3/10, Đinh Công Đức đi xe máy tới xã Gò Nổi với mục đích tranh thủ giờ người dân nghỉ trưa, lợi dụng sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản. 

Khi đến khu vực thôn Tân Thành, Đức nhìn thấy một nhà dân không đóng cửa nên để xe ở ngoài đường, đi bộ vào trong nhà, lấy trộm laptop để trên bàn học, rồi lấy áo sơ mi màu đen mang theo gói lại và đi tìm nơi tiêu thụ.

Ngoài ra, Đinh Công Đức còn có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa xóa án tích.

Sáng mai, miền Bắc mưa to đến rất to
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bắt giữ

chiếm đoạt tài sản

bắt tạm giam

công an đà nẵng

Hay độc lạ

Đinh Công Đức

bắt Đinh Công Đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại