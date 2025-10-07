HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Sáng mai, miền Bắc mưa to đến rất to

Duy Anh |

Theo dự báo, đêm nay và sáng mai, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm qua đến chiều nay (7/10), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội có mưa to đến rất to.

Dự báo, từ tối nay đến sáng mai, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Sáng mai, miền Bắc mưa to đến rất to- Ảnh 1.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập nặng sau trận mưa kéo dài ngày 7/10 (Ảnh: Bộ Công an).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/10

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đông bắc, đồng bằng và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 18-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

