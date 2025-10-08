Huỳnh Thanh Dũng lộ diện khi đến ngân hàng gửi tiền

Tây Ninh là địa bàn có đường biên giới trải dài và nhiều xã giáp với biên giới Campuchia. Do vậy, các đối tượng phạm tội ở nhiều tỉnh, thành khác thường chọn Tây Ninh là nơi trú ngụ hoặc chọn làm trạm dừng chân có thể vượt đường "tiểu ngạch" trốn truy nã sang Campuchia.

Ngày 6/10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy bắt, vận động đầu thú 44 đối tượng.

Bắt giữ nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm

Mới đây, vào ngày 3/10, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra vừa hoàn tất hồ sơ di lý đối tượng truy nã đặc biệt Kim Quang về tỉnh Tây Ninh để phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an phường Tân Khánh, TP HCM bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Kim Quang (SN 2000), ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (cũ) nay là xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ.

Trước đó, vào ngày 12/6/2018, do có mâu thuẫn từ trước, Quang cùng nhóm bạn của mình mang theo hung khí đánh anh N.T.P (SN 2001), ngụ tỉnh Đồng Tháp (cũ), gây thương tích 51%. Sau khi gây án cùng đồng bọn, Quang đã bỏ trốn.

Ngày 18/10/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Kim Quang về tội danh cố ý gây thương tích.

Qua nhiều tháng kiên trì theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Kim Quang đang lẩn trốn tại phường Tân Khánh, TP HCM và không có ý định đầu thú nên nhanh chóng phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng truy nã Kim Quang bị lực lượng Công an bắt giữ (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Hay trước đó, vào ngày 15/9, Công an xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh cùng lực lượng ANTT cơ sở xã phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua làm việc, đối tượng khai tên Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1983), thường trú tại ấp Mỹ Phát, xã Đông Thành. Qua xác minh, Nguyễn Thị Hồng Thắm là đối tượng đang bị truy nã về hành vi "Buôn bán hàng cấm"…

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hồng Thắm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Hồi đầu tháng 8/2025, Công an phường Gò Dầu cũng đã khống chế, bắt giữ đối tượng Huỳnh Thanh Dũng (ngụ tỉnh Bình Thuận cũ).

Đối tượng sau khi trốn khỏi địa phương đã tới Tây Ninh, để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, lúc đầu đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1996), ngụ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã xác định đối tượng là Huỳnh Thanh Dũng, tên thường gọi là Lai Anh (SN 1989), ngụ thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay thuộc xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng).

Huỳnh Thanh Dũng là đối tượng truy nã đặc biệt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng truy nã Huỳnh Thanh Dũng bị Công an xã Gò Dầu bắt giữ (Ảnh: Công an Tây Ninh).