Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay, miền Bắc tăng nhiệt, chỉ còn rét về đêm và sáng. Trung Bộ còn mưa rào rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ C; phía Nam 30-32 độ C.

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.