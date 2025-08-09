Tổng hợp tin thời sự quốc tế sáng 9/8.

Ông Trump hé lộ khả năng “trao đổi lãnh thổ” để có thỏa thuận Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để bàn về nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Trump nói thêm rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng có thể, bao gồm việc “trao đổi” lãnh thổ – một đề xuất gây tranh cãi.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 8/8, trong lúc tiếp lãnh đạo Armenia và Azerbaijan, Trump nói Ukraine và các đồng minh châu Âu kiên quyết phản đối việc nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào bao gồm Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Trong khi đó, ông Putin nhiều lần khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải yêu cầu Ukraine từ bỏ một số vùng, đồng thời phương Tây dừng viện trợ quân sự và Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO.

Azerbaijan và Armenia ký hiệp ước hòa bình do ông Trump làm trung gian

Ngày 8/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ ký kết hiệp ước hòa bình giữa Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại Nhà Trắng, chấm dứt hàng thập kỷ đối đầu giữa hai quốc gia vùng Caucasus.

Thỏa thuận bao gồm việc thiết lập một hành lang giao thông kết nối hai nước, vốn xung đột hơn 30 năm qua chủ yếu vì tranh chấp lãnh thổ Nagorno-Karabakh – khu vực nằm trong biên giới Azerbaijan nhưng trước đây là nơi người Armenia sinh sống.

Trong chiến dịch quân sự năm 2023, Azerbaijan giành quyền kiểm soát Nagorno-Karabakh, dẫn tới việc dân cư gốc Armenia bị buộc rời đi.

Theo thỏa thuận mới, Mỹ sẽ có quyền phát triển độc quyền đối với hành lang này, được đặt tên là “Trump Route for International Peace and Prosperity” (Tuyến đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế). Ông Trump cho biết các công ty Mỹ sẽ sớm triển khai dự án hạ tầng, đồng thời Mỹ ký thêm các hiệp định song phương với cả hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, công nghệ – bao gồm trí tuệ nhân tạo.

Dù ông Trump coi đây là một bước đột phá ngoại giao, nhiều người Armenia không nhìn nhận tích cực về hiệp ước.

Azerbaijan và Armenia ủng hộ đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình

Azerbaijan và Armenia vừa ủng hộ đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình sau khi ký hiệp ước. Tổng thống Ilham Aliyev đề xuất cùng Thủ tướng Nikol Pashinyan gửi thư chung tới Ủy ban Nobel, cả hai đều khẳng định Trump xứng đáng nhận giải.

Trước đó, Pakistan, Israel và Campuchia ủng hộ đề cử ông Trump, nâng tổng số nước ủng hộ lên 5. Lý do ủng hộ bao gồm vai trò của ông Trump trong các thỏa thuận ngừng bắn, hòa giải giữa Ấn Độ–Pakistan, Thái Lan–Campuchia, và nay là Armenia–Azerbaijan.