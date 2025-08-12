Ông Trump tiết lộ nội dung cuộc gặp với ông Putin

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng về cuộc hội đàm với Putin , Tổng thống Donald Trump cho rằng cả Ukraine và Nga sẽ cần nhượng lãnh thổ cho nhau để chấm dứt xung đột. Cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska là nhằm “cảm nhận” xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận hay không.

Ông cho rằng trong vài phút đầu tiên của cuộc gặp sẽ biết được liệu có tiến triển khả quan hay không.

Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump cho rằng, cuộc họp đầu này có thể chỉ là khởi đầu, và trong tương lai có thể diễn ra cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Cuộc gặp tiếp theo sẽ là giữa Zelensky và Putin - hoặc giữa Zelensky và Putin và tôi. Tôi sẽ có mặt nếu họ cần" , ông Trump tuyên bố, đồng thời nói thêm "Nhưng tôi muốn sắp xếp một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo".

Ông cũng nhắc lại dù trước đây Ukraine và Nga đều không muốn nhượng lãnh thổ, nhưng cuộc xung đột khiến Nga kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, và ông “hy vọng sẽ giành lại một phần lãnh thổ đó” cho Ukraine.

Quan điểm này khiến các lãnh đạo châu Âu lo ngại về nguy cơ gây tổn hại lâu dài đến an ninh khu vực và cảnh báo rằng thỏa thuận không nên chỉ được định đoạt giữa Mỹ và Nga, mà phải có sự tham gia trực tiếp của Ukraine.

Ông Trump gỡ bỏ chân dung của những người tiền nhiệm

CNN đưa tin, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo nhân viên Nhà Trắng di chuyển chân dung của ba cựu tổng thống, bao gồm Barack Obama lên cầu thang nơi du khách không thể nhìn thấy.

Động thái này diễn ra vài tuần sau khi Washington bắt đầu giải mật các tài liệu cáo buộc các quan chức cấp cao dưới thời Tổng thống Obama đã làm việc với người đứng đầu các cơ quan tình báo để hỗ trợ những tuyên bố chưa được chứng minh là Nga thông đồng với chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Trump.

Hai người tiền nhiệm khác của Trump cũng bị nhắm đến là tổng thống thứ 43 George W. Bush và cha ông, George H. W. Bush, người bắt đầu nhiệm kỳ vào năm 1989. Cả ba bức chân dung đều được chuyển lên đỉnh Cầu thang Lớn, nơi chúng sẽ được đặt khuất tầm nhìn của du khách tham quan Nhà Trắng, các nguồn tin nói với CNN.

Theo truyền thống, việc trưng bày chân dung các cựu tổng thống tại Nhà Trắng được giám sát bởi Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng và người quản lý Nhà Trắng. Các chân dung này, đặc biệt là của những tổng thống gần đây, thường được đặt ở vị trí nổi bật để khách tham dự các sự kiện chính thức hoặc các đoàn tham quan công cộng có thể dễ dàng nhìn thấy. Tuy nhiên, không có quy định pháp lý bắt buộc về việc trưng bày này, và việc sắp xếp phụ thuộc vào quyết định của Nhà Trắng đương nhiệm.

Ông Trump gia hạn thời hạn áp thuế lên Trung Quốc thêm 90 ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành chính gia hạn thời hạn tạm ngừng áp mức thuế nhập khẩu mới với hàng hóa Trung Quốc thêm 90 ngày, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng tăng thuế hết hạn vào ngày 11/8.

Theo các quan chức Nhà Trắng, thời hạn mới sẽ kéo dài đến 9/11/2025, tạo thêm thời gian để Washington và Bắc Kinh tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận thương mại lâu dài. Động thái này cũng mở đường cho khả năng ông Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa thu nhằm tháo gỡ các bất đồng thương mại.

Nếu không gia hạn, mức thuế mới dự kiến có thể lên tới 145% đối với một số mặt hàng từ Trung Quốc và khoảng 125% với một số mặt hàng từ Mỹ - kịch bản được giới phân tích cảnh báo sẽ gây xáo trộn lớn cho thương mại toàn cầu và thị trường tiêu dùng Mỹ trước mùa mua sắm cuối năm.

Các vòng đàm phán gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc tại Geneva, London và Stockholm đã đạt một số tiến triển, nhưng vẫn còn bất đồng về sở hữu trí tuệ, trợ cấp công nghiệp và kiểm soát xuất khẩu. Việc gia hạn được kỳ vọng sẽ giúp hai bên có thêm thời gian thu hẹp khoảng cách và hướng tới một thỏa thuận toàn diện.