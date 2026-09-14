Thói quen này vô tình khiến độ chính xác của cỗ máy thời gian bị ảnh hưởng.

Khi đồng hồ bỗng chạy nhanh hoặc chậm, nhiều người thường nghĩ ngay đến hết pin, máy hỏng hay tuổi thọ thiết bị giảm. Họ cũng dễ nhận ra các lỗi quen thuộc như đeo dây quá chặt hay quên lau chùi mồ hôi, bụi bẩn.

Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự đôi khi lại đến từ một thói quen rất phổ biến: tiện tay để đồng hồ ngay cạnh điện thoại trên mặt bàn, đầu giường hay trong cùng ngăn túi. Theo hãng Seiko, lực từ tính phát ra từ những thiết bị điện tử quen thuộc hằng ngày hoàn toàn có thể làm ảnh hưởng đến độ chính xác của đồng hồ.

Smartphone thì liên quan gì đến chuyện đồng hồ chạy sai giờ?

Seiko cho biết lực từ tính có thể khiến đồng hồ chạy nhanh hoặc chậm bất thường, đồng thời khuyến cáo không nên đặt thiết bị gần các vật phát từ trường trong thời gian dài. Trong đó, điện thoại thông minh được nêu tên đích danh, đặc biệt là khu vực loa. Ngoài ra, danh sách cảnh báo còn có loa TV, máy tính, máy tính bảng, khóa túi hay ốp lưng có nam châm, máy sấy tóc và máy cạo râu điện.

Tuy nhiên, không phải cứ đặt cạnh điện thoại là đồng hồ sẽ chạy sai giờ. Mức độ tác động còn phụ thuộc vào dòng đồng hồ, khả năng kháng từ, độ mạnh của từ trường và khoảng cách tiếp xúc.

Trong chỉ dẫn chung, Seiko khuyên nên giữ đồng hồ cách các nguồn từ tính khoảng 5cm để giảm thiểu ảnh hưởng. Dù vậy, tùy theo độ chống từ của từng mẫu máy mà khoảng cách này có thể thay đổi. Do đó, mốc 5cm chỉ mang tính chất tham khảo chứ không phải quy tắc áp dụng chung cho mọi chiếc đồng hồ.

Không phải loại đồng hồ nào cũng chịu ảnh hưởng giống nhau

Seiko giải thích rằng đồng hồ quartz dùng kim hoạt động nhờ một mô tơ bước để xoay rotor. Bộ phận tí hon này rất nhạy cảm với từ trường, dễ khiến cỗ máy bị khựng lại hoặc chạy sai giờ. Dù vậy, khi được chuyển ra xa nguồn từ, bạn chỉ cần chỉnh lại giờ là xong; trừ trường hợp bị nhiễm từ quá nặng mới cần mang đi khử từ.

Đồng hồ cơ lại là một câu chuyện khác. Theo Seiko, loại đồng hồ này vẫn có thể giữ lại lực từ ngay cả khi bạn đã đưa nó ra xa các vật gây ảnh hưởng. Khi dây tóc bị nhiễm từ, dao động của bánh xe cân bằng sẽ mất đi độ ổn định, dẫn đến tình trạng chạy nhanh hoặc chậm kéo dài. Lúc này, nếu đồng hồ không thể tự khôi phục độ chính xác, bạn nên đưa máy đến trung tâm bảo dưỡng chuyên nghiệp.

Trái ngược với hai dòng trên, đồng hồ quartz màn hình điện tử nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi từ trường vì cấu tạo không hề có mô tơ. Đây cũng là lý do vì sao lời khuyên tránh xa từ tính không thể áp dụng cho mọi chiếc đồng hồ.

Thói quen nên thay đổi thế nào?

Cách đơn giản nhất là dành riêng một góc cho chiếc đồng hồ sau khi tháo khỏi tay, tránh đặt sát điện thoại, máy tính bảng, loa hay những đồ dùng có nam châm. Nếu muốn yên tâm hơn về khoảng cách an toàn, bạn có thể kiểm tra ký hiệu chống từ ở mặt lưng và tài liệu hướng dẫn của hãng.

Khi đồng hồ chạy nhanh hoặc chậm bất thường, bạn không nên vội kết luận do pin hỏng hay bộ máy xuống cấp. Hãy nhớ lại xem mình có thường để đồng hồ cạnh điện thoại hay loa đài không. Với đồng hồ cơ, nếu sai số vẫn tiếp diễn dù đã chuyển ra xa nguồn từ, việc đưa máy đến trung tâm uy tín để khử từ là điều cần thiết.

Một thói quen cất giữ lâu năm tưởng chừng vô hại nhưng những vật dụng đặt cạnh chiếc đồng hồ hằng ngày thì đã thay đổi. Điện thoại hay phụ kiện chứa nam châm hiện diện ở khắp nơi, vì thế chỉ một điều chỉnh nhỏ ở chỗ đặt đồng hồ cũng giúp cỗ máy luôn chạy đúng giờ.