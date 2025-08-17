Thói quen kinh hoàng của Từ Hy Viên: Từng nuốt sống kiến, ăn đồ hư thối suốt mười mấy năm trời!

Mới đây, báo chí xứ Đài gây xôn xao khi tiết lộ, lúc sinh thời, cố nghệ sĩ Từ Hy Viên từng duy trì một thói quen cực sốc, ăn trái cây bị hư thối suốt mười mấy năm trời, khiến tình hình sức khỏe của cô đi xuống và qua đời khi còn chưa đầy 50 tuổi.

Từ Hy Viên vốn là một trong những cái tên tiên phong về chủ nghĩa ăn chay trường trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô đã tuân thủ theo chế độ ăn uống nghiêm khắc, nói không với thịt suốt 15 năm để giữ dáng. Chưa kể, người đẹp này còn từng thừa nhận mình là người theo trường phái "hủ tố" trên sóng truyền hình. Em gái nàng "Cỏ" – nữ MC Từ Hy Đệ cũng "bóc mẽ" rằng Từ Hy Viên thường ăn những loại quả chín hỏng, rơi xuống từ trên cây khiến các khách mời trong show đều kinh ngạc không thôi.

Được biết, "hủ tố" là một phương pháp ẩm thực vô cùng cực đoan và gây nhiều tranh cãi. Những người theo trường phái này sẽ không ăn thực phẩm tươi sống mà phải đợi đến khi hư hỏng mới bắt đầu sử dụng. Bởi lẽ, theo quan điểm của họ, đồ ăn bị hỏng nghĩa là sinh mệnh đã hoàn thành một vòng luân hồi, khi ăn sẽ không mắc phải tội nghiệt.

Tuy nhiên, phương pháp này không nhận được sự tán thành của đông đảo công chúng. Bởi lẽ, trong thực phẩm bị hư hỏng có chưa nhiều loại vi khuẩn, nấm mốc có hại cho sức khỏe. Nếu ăn những thứ này trong thời gian dài chẳng khác nào tự đầu độc bản thân cả.

Từ Hy Viên là người ăn chay theo trường phái "hủ tố".

Hơn nữa, có một điều kỳ lạ là dù không chịu ăn thịt nhưng Từ Hy Viên lại từng lựa chọn phương pháp bổ sung protein cho cơ thể cực lạ lùng, đó là nuốt sống con kiến khiến dân tình không biết nói gì hơn.

Ngoài ra, thời trẻ, với tiêu chí: "Hoặc là đẹp, hoặc là chết", nữ diễn viên Vườn Sao Băng từng thử vô số biện pháp làm đẹp ngược đời, có hại cho sức khỏe như uống thuốc chống đông máu để có làn da trắng sáng.

Mặc dù sau này, để mang thai, sinh con, Từ Hy Viên đã tạm ngừng ăn chay nhưng trang 163 cho rằng, những phương pháp làm đẹp cực đoan thời trẻ đã khiến cơ thể của Từ Hy Viên suy sụp và bị đánh sập bởi một căn bệnh tưởng chừng như đơn giản như cảm cúm.

Từ Hy Viên từng thực hiện những phương pháp làm đẹp cực đoan, bất chấp tất cả để đẹp hơn.

Có một số nguồn tin cho biết, sau mỗi lần sinh con, Từ Hy Viên đều ép cân cực gắt để nhanh chóng lấy lại vóc dáng với chế độ ăn uống cực khắc nghiệt. Dường như cô đã quay trở lại với phong cách ăn chay như trước kia để duy trì body như thuở thiếu nữ.

Trang 163 tiết lộ thêm, trong quá trình điều trị tại Nhật Bản, Từ Hy Viên từng được bác sĩ nhắc nhờ nên có chế độ ăn uống hợp lý hơn nhưng nữ diễn viên nhất quyết không nghe. Kết quả là cơ thể của cô không đủ điều kiện để phẫu thuật, lại thêm việc không có ý chí cầu sinh dẫn đến cái kết hồng nhan bạc mệnh đầy xót xa.

