Thời khắc lịch sử: Khoan sâu hơn 2.500 mét, phát hiện mỏ chứa 22 triệu tấn dầu, 5 tỷ mét khối khí tự nhiên ngoài khơi

Một doanh nghiệp Canada đã phát hiện mỏ dầu khí lớn ngoài khơi bờ biển Baltic của Ba Lan, được đánh giá là phát hiện lớn nhất kể từ Thế chiến II. Tuy nhiên, dự án đang làm dấy lên lo ngại tại Đức về tác động đối với môi trường và ngành du lịch.

Phát hiện có thể trở thành một trong những mỏ tài nguyên quan trọng nhất trong lịch sử Ba Lan.

Mỏ Wolin East nằm cách thành phố cảng Świnoujście của Ba Lan khoảng 6 km, trong tầm nhìn từ đảo Usedom của Đức.

Các ước tính ban đầu cho thấy mỏ chứa khoảng 22 triệu tấn dầu thô và khoảng 5 tỷ m³ khí tự nhiên có khả năng khai thác thương mại.

Mỏ được phát hiện sau hoạt động khoan thăm dò của Central European Petroleum (CEP), công ty Canada, vào tháng 7/2025 ở độ sâu hơn 2.500 m. Giám đốc điều hành CEP Rolf G. Skaar gọi phát hiện Wolin East là một “thời khắc lịch sử” đối với công ty và ngành năng lượng Ba Lan.

Tại Ba Lan, phát hiện này được xem là cơ hội lớn để tăng nguồn cung năng lượng trong nước. Krzysztof Galos, chuyên gia địa chất trưởng của Ba Lan, cho biết hồi tháng 7/2025 rằng hoạt động khai thác thương mại có thể bắt đầu sớm nhất vào năm 2028 hoặc 2029.

Trong vài năm, sản lượng từ mỏ có thể đáp ứng khoảng 4-5% nhu cầu dầu hàng năm của Ba Lan. Wolin East vì vậy có thể góp phần giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu và tăng cường an ninh nguồn cung của nước này.

Đức lo ngại tác động tới môi trường Baltic

Tại Świnoujście, những lo ngại về du lịch và môi trường ngày càng gia tăng.

Chính quyền và người dân địa phương muốn bảo vệ sức hấp dẫn của khu vực, đồng thời hạn chế tác động tới thiên nhiên.

Kế hoạch khai thác nhiên liệu hóa thạch cũng vấp phải sự phản đối mạnh từ phía Đức.Tổ chức BUND (Liên đoàn Bảo vệ Môi trường và Thiên nhiên Đức) tại bang Mecklenburg-Western Pomerania đã liên kết với tổ chức môi trường Deutsche Umwelthilfe (DUH), WWF và sáng kiến công dân Lebensraum Vorpommern để kêu gọi cấm hoàn toàn các dự án dầu khí mới tại biển Baltic.

Theo ban tổ chức, đến cuối tháng 7 năm nay, chiến dịch đã thu thập khoảng 88.000 chữ ký. Bản kiến nghị dự kiến được gửi tới Ủy ban châu Âu tại Brussels vào tháng 9.

Các tổ chức môi trường cảnh báo dự án có thể gây tổn hại cho hệ sinh thái nhạy cảm của biển Baltic, trong đó có tiếng ồn dưới nước, nguy cơ xả chất gây ô nhiễm và khả năng xảy ra sự cố tràn dầu tại các khu vực biển được bảo vệ.

Sascha Müller-Kraenner, Giám đốc điều hành DUH, kêu gọi chính phủ liên bang Đức, chính quyền bang và Liên minh châu Âu phối hợp bảo vệ vịnh Pomerania và toàn bộ biển Baltic.

“Cho đến nay, giếng khoan thăm dò chưa dẫn tới một dự án khai thác được cấp phép và điều đó phải tiếp tục như vậy.

Chính phủ liên bang, chính quyền bang Mecklenburg-Western Pomerania và Liên minh châu Âu phải cùng đưa ra thông điệp rõ ràng: không được khai thác dầu khí mới ngay ngoài khơi Usedom”, ông nói.



Theo Euronews