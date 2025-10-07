Thoáng thấy giai nhân này mà ngỡ đọc 13 áng thơ cổ đại: Đẹp gì mà đẹp khiếp thế, kiếp sau vẫn còn mê

Nhắc đến những mỹ nhân cổ trang đẹp nhất làng phim Trung Quốc thời điểm hiện tại, Trần Đô Linh chắc chắn là cái tên rất nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc thoát tục với những đường nét hoàn mỹ, mà còn cho thấy được khí chất cổ nhân vô cùng đặc biệt.

Nhan sắc xứng đáng phong thần của Trần Đô Linh.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ viral đoạn video so sánh khí chất của Trần Đô Linh trong các tạo hình cổ trang và các áng thơ cổ đại nổi tiếng. Có 13 tạo hình được cực đẹp được chọn ra, tương ứng với 13 bài thơ bao gồm: Ngu Mỹ Nhân, Tây Giang Nguyệt, Hoán Khê Sa, Niệm Nô Kiều, Như Mộng Lệnh, Thanh Bình Nhạc, Thước Kiều Tiên, Ức Giang Nam, Bồ Tát Man, Điệp Liên Hoa, Sai Đầu Phụng, Phá Trận Tử và Lạc Thần Phú.

Mỗi tác phẩm nói trên đều khơi gợi một cảm giác khác nhau trong lòng khán giả, từ sự thoát tục, thanh tao cho đến nỗi niềm u sầu thương cảm. Và ở mỗi khung hình, Trần Đô Linh cũng thể hiện chính xác dáng vẻ ấy, khiến người xem dù chỉ ngắm giai nhân mà cảm xúc cũng chẳng khác gì đang đọc thơ cổ.

13 tạo hình cổ trang của Trần Đô Linh tương ứng với 13 áng thơ cổ (vietsub: fanpage Quất Tử 橘子)

Trên mạng xã hội, rất nhiều netizen đang dành rất nhiều những lời khen có cánh cho Trần Đô Linh. Đáng chú ý, có một bình luận cực kỳ hay miêu tả từng dáng vẻ của mỹ nhân sinh năm 1993 như sau: "Sự thanh nhã của Ngu Mỹ Nhân, sự lạnh lẽo u tĩnh của Tây Giang Nguyệt, sự tao nhã tinh tế của Hoán Khê Sa, sự quyền thế của Niệm Nô Kiều, nỗi u hoài nhân thế của Như Mộng Lệnh, nỗi sầu bi của Thanh Bình Nhạc, giọt lệ tuôn trào của Thước Kiều Tiên, nỗi xót xa hoài niệm của Ức Giang Nam, tâm từ bi của Bồ Tát Man, tình thanh thuần thời niên thiếu của Điệp Liên Hoa, sự tuyệt tình đau đớn của Sai Đầu Phụng, khí sát phạt quyết liệt của Phá Trận Tử, vẻ mộng ảo thoát tục của Lạc Thần Phú". (dịch: fanpage Quất Tử 橘子)

Sự thanh nhã của Ngu Mỹ Nhân.

Vẻ đẹp tao nhã, tinh tế ứng với bài Hoán Khê Sa.

Sự quyền thế tương ứng với bài Niệm Nô Kiều.

Ứng với Thanh Bình Nhạc là nỗi sầu bi.

Với Như Mộng Lệnh là nỗi u hoài nhân thế.

Giọt lệ xót xa ứng với Thước Kiều Tiên.

Ức Giang Nam mang đến cảm giác hoài niệm thương nhớ.

Tâm tư bi của Bồ Tát Man.

Ứng với bài Điệp Liên Hoa là dáng vẻ của tình yêu thuở thiếu thời.

Sai Đầu Phụng là dáng vẻ tuyệt tình đau đớn.

Phá Trận Tử là khí chất quyết liệt tận cùng.

Lạc Thần Phú là vẻ đẹp như mộng như ảo.

Cho những ai chưa biết, những tạo hình cổ trang được sử dụng trong đoạn video này đến từ các clip theo phong cách cổ phong Trần Đô Linh từng đăng tải, cũng như là những hình ảnh ở các dự án phim nữ diễn viên tham gia như Vĩnh Dạ Tinh Hà, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, Quý Nữ, Kiều Sở...