Thợ săn UCAV S-70 Hunter vươn lên vũ trụ, chuyên gia Mỹ đòi bằng chứng

Máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) S-70 Okhotnik của Nga, cũng có thể hoạt động như một "người chạy cánh' (wingman) cho máy bay chiến đấu Su-57, được kích hoạt trí tuệ nhân tạo (AI) và có thể vươn ra ngoài không gian khi được trang bị động cơ phù hợp.

Izvestia dẫn lời nhà sử học quân sự hiện đang là giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không Nga Yuri Knutov cho biết, Hoa Kỳ đã cố gắng phát triển UCAV với các đặc tính hoạt động tương tự nhưng đã từ bỏ dự án sau khi các kỹ sư của họ không thể vượt qua các trở ngại kỹ thuật.

Theo các nguồn tin quân sự Nga, S-70 Okhotnik ("Thợ săn" - Hunter) được trang bị động cơ phản lực Saturn AL-31F - dòng động cơ máy bay nổi tiếng của Nga, được trang bị trên hàng loạt chiến đấu cơ có người lái dòng Sukhoi, dự kiến ​​sẽ bay với tốc độ 1.000 km/h và tầm hoạt động 6.000 km.

S-70 Okhotnik được trang bị hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử, vô tuyến điện và các loại thiết bị trinh sát khác, với các khoang bên trong thân mang trọng tải 2,8 tấn vũ khí.

Su-57 và phiên bản đời đầu của S-70 Okhotnik bay phối hợp cùng nhau.

Chuyên gia Knutov cho biết, "Hunter" có nhiều yếu tố của máy bay không người lái thế hệ thứ sáu. Ngoài khả năng bộc lộ radar thấp và tốc độ siêu âm, nó có thể đạt đến độ cao lớn và trong tương lai, có thể lên không gian vũ trụ. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào những động cơ mới được chế tạo.

Bình luận về những tuyên bố của chuyên gia Nga, một chuyên gia của Mỹ chuyên về máy bay không người lái và công nghệ quân sự Nga đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng hoạt động ngoài không gian của S-70 Okhotnik, khi ban đầu nó được thiết kế cho tính năng xuyên thủng các hệ thống phòng không.

Do đó, các phi đội S-70 Okhotnik sẽ có đầy đủ các tính năng và vũ khí để thực hiện các nhiệm vụ SEAD (tức "Chế áp Phòng không địch" - Suppression of Enemy Air Defense) và DEAD (tức "Phá hủy Phòng không Địch" - Destruction of Enemy Air Defense).

Điều này cũng tương tự như các khái niệm của Hoa Kỳ về những máy bay yểm trợ không người lái đi kèm theo chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35 Lightning II, ưu tiên cho nhiệm vụ đánh bại các hệ thống phòng không dày đặc của đối phương, bằng cách sử dụng UAV cho vai trò Giám sát, Trinh sát và Tình báo (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance - ISR), nhử mồi và hạn chế vai trò tấn công.

Phiên bản cải tiến mới nhất S-70B với ống xả động cơ phẳng, có tính năng tàng hình.

Theo chuyên gia người Mỹ nói trong buổi phỏng vấn với EurAsian Times, khả năng bay ngoài không gian của S-70 được tiết lộ từ những người không trực tiếp tham gia vào dự án và do đó, phải cẩn thận với nguồn thông tin này.

Về khả năng bay ngoài vũ trụ, có thể giả định là ở tầng bình lưu (cao khoảng 50 km), nhà phân tích quân sự Mỹ cho biết, máy bay không người lái loại bỏ những hạn chế đối với sinh lý con người khi hoạt động ở những độ cao đó nên nó hoàn toàn có thể bay tới tầm đó, nếu công nghệ cho phép.

Việc "Thợ săn" Nga không có phi công giúp đơn giản hóa hoạt động ở cấp độ tầng bình lưu, nhưng nhiều chức năng của nó ngay từ ban đầu đã được thiết kế đặc biệt chuyên vào vai trò thâm nhập phòng không, nên cần phải xem bằng chứng về ít nhất một cuộc thử nghiệm S-70 Okhotnik trên vũ trụ, trước khi có thể kết luận những tuyên bố của Nga là mang tính khả thi.