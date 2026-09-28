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Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa biết bán S-400 cho ai để nhận F-35

Bạch Dương
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Để có thể nhận tiêm kích tàng hình F-35, Thổ Nhĩ Kỳ bắt buộc phải loại bỏ hệ thống phòng không S-400 mua từ Nga.

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Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục đàm phán về việc tái xuất khẩu hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf mua từ Nga, nhưng theo lời Ngoại trưởng Hakan Fidan, hiện chưa có thông tin mới nào.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nỗ lực loại bỏ hệ thống phòng không S-400 để được phép quay lại chương trình máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ muốn chuyển giao hệ thống này cho một quốc gia không phải là đối thủ của Nga. Điều này nghĩa là phương Tây, đặc biệt là các nước châu Âu sẽ không được xem xét, những cuộc đàm phán hiện đang diễn ra, nhưng với ai thì vẫn chưa được biết.

"Các cuộc đàm phán về vấn đề này đang diễn ra. Chúng tôi sẽ thông báo cho công chúng sau khi hoàn tất", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fidan nhấn mạnh.

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Hệ thống phòng không tầm xa S-400 đã trở thành "cục xương" khó nuốt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga không phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất khẩu hệ thống phòng không S-400 sang một quốc gia thân thiện, nhưng, như Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã nhấn mạnh gần đây đó là hiện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về vấn đề này.

Hệ thống S-400 có thể được chuyển giao mà không cần sự cho phép của Nga, nhưng điều đó sẽ dẫn đến những vấn đề lớn trong quan hệ giữa hai nước.

Cần nhắc lại, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 4 tiểu đoàn hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf từ Nga vào năm 2017.

Phía Mỹ kiên quyết phản đối thương vụ này, cho rằng tổ hợp trên có thể đọc dữ liệu từ máy bay chiến đấu F-35.

Sau khi từ chối trả lại hệ thống S-400 cho Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại khỏi chương trình tiêm kích F-35, họ thậm chí chưa thể nhận số máy bay đã thanh toán đầy đủ chi phí cho Mỹ và còn phải trả thêm tiền kho bãi.

Theo Topwar
Tags

Thổ Nhĩ Kỳ

S-400

F-35

Hakan Fidan

Sergey Lavrov

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