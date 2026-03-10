Thợ làm tóc - 'chiến binh thầm lặng' trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Ngoài kỹ thuật chuyên môn, thợ làm tóc còn nổi tiếng với khả năng trò chuyện. Từ chuyện kỳ nghỉ sắp tới, kế hoạch cuối tuần đến những lời than phiền về công việc, họ thường trở thành người lắng nghe, tư vấn và đôi khi là một người bạn thân quen của khách hàng.

Nghiên cứu mới của Trung tâm Biến đổi Khí hậu và Chuyển đổi Xã hội (CAST) thuộc Đại học Bath, phối hợp với ba trường đại học khác tại Anh, cho thấy sự gần gũi này giúp các tiệm tóc trở thành “không gian giá trị” để thúc đẩy hành động vì khí hậu.

Các tiệm tóc có thể trở thành nơi lan tỏa những câu chuyện và thông điệp về lối sống bền vững và biến đổi khí hậu. (Ảnh: Euronews)

Theo Euronews , nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn chuyên sâu với 30 người chủ và quản lý các tiệm tóc tại Anh để tìm hiểu cách họ trao đổi với khách hàng về các vấn đề liên quan đến khí hậu và tính bền vững.

Sau đó, nhóm triển khai một thử nghiệm tại 25 tiệm tóc trên toàn nước Anh theo hướng bền vững, bằng cách sử dụng những thông điệp ngắn về môi trường được dán trên gương, nhằm gợi mở các cuộc trò chuyện về chăm sóc tóc thân thiện với môi trường.

“Phần lớn chúng ta cho rằng một sản phẩm ‘xanh’ là sản phẩm có bao bì tái chế được. Nhưng thực tế, dấu vết carbon của dầu gội lại chủ yếu đến từ lượng nước nóng được sử dụng khi gội đầu” , Denise Baden, nhà nghiên cứu tại Đại học Southampton, cho biết.

Theo bà Baden, những thông điệp đơn giản như “chúng ta đang dùng quá nhiều dầu gội” hay “nước gội đầu có đang quá nóng” có thể khơi gợi các cuộc trò chuyện về việc tần suất gội đầu, lượng dầu gội hay nhiệt độ nước phù hợp, từ đó dẫn dắt đến các câu chuyện ảnh hưởng môi trường.

Kết quả những cuộc cho truyện không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc mái tóc, da đầu mà còn ở cách tiết kiệm thời gian, tiền bạc, điện và nước.

Nghiên cứu cho thấy gần 73% khách hàng tại các tiệm tóc dự định thay đổi thói quen chăm sóc tóc, sau những cuộc trò chuyện được khơi gợi bởi thông điệp môi trường trên gương.

Một số người thậm chí đã chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm nhiệt độ nước nóng khi gội đầu và thay đổi thói quen sinh hoạt tại nhà.

Điều này chứng minh thợ làm tóc có “tiềm năng chưa được khai thác” trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, bằng cách đưa chủ đề xanh vào các cuộc trò chuyện thường ngày và khuyến khích những hành động cụ thể.

Họ cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách triển khai rộng rãi những phương thức như "thông điệp trên gương", đồng thời công nhận các tiệm tóc có thể trở thành không gian hiệu quả để thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào các vấn đề khí hậu.

“Nếu chúng ta thực sự nghiêm túc trong việc xây dựng phong trào xã hội vì hành động khí hậu, đã đến lúc dành sự quan tâm cho những người có ảnh hưởng thầm lặng này” , Tiến sĩ Sam Hampton thuộc CAST nói. “Những thay đổi thực chất thường bắt đầu từ những cuộc trò chuyện đời thường”.

Matilda Collins, quản lý kiêm nhà tạo mẫu tóc của tiệm Paul Edmonds London (Anh), cho biết khách hàng ngày càng “quan tâm và lên tiếng nhiều hơn” về thành phần có trong các sản phẩm chăm sóc tóc.

Bên cạnh đó, tiệm tóc của cô ngày càng quan tâm đến tác động môi trường và đang triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Về sáng kiến “thông điệp trên gương”, Collins nhận định mô hình có thể mang lại kết quả tích cực nếu trải nghiệm diễn ra tự nhiên, thu hút sự chú ý của khách hàng mà không khiến họ cảm thấy bị áp đặt hay mang tính giáo điều.

“Chính mối quan hệ và sự tin tưởng mà nhà tạo mẫu tóc xây dựng với khách hàng mới là yếu tố có thể khuyến khích những thay đổi tích cực trong hành vi, chẳng hạn khi họ cân nhắc lựa chọn một thương hiệu sản phẩm thân thiện môi trường” , cô nói.

(Nguồn: Euronews)