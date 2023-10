Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin về thời điểm giáp mặt nghi phạm sát hại cô gái 17 tuổi, phân xác

Chiều 16/10, Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả điều tra vụ cô gái 17 tuổi bị sát hại, phân xác phi tang trên sông Hồng.

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê Thái Bình) có quan hệ quen biết với H.Y.N. (17 tuổi, ở Hà Nội).

Tạ Duy Khanh khai ngày 10/10, hẹn N. đến một căn hộ chung cư ở xã Đa Tốn, Gia Lâm. Sau khi đưa nhau đi ăn về, hai người to tiếng tại phòng khách do mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Trong lúc cự cãi, Khanh đâm dao nhiều nhát khiến N. tử vong.

Nghi phạm phân xác trong nhà vệ sinh, cho vào thùng xốp, bọc kín, thuê taxi chở đi lòng vòng tìm chỗ phi tang, rồi chọn khu vực bờ sông Hồng ở thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Lúc taxi rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp xuống vệ sông rồi phi tang thi thể. Khanh sau đó gọi tài xế quay lại để chở về chung cư và tiếp tục tìm cách phi tang hai điện thoại và túi, tư trang cá nhân của nạn nhân.

Chiều 12/10, Khanh mua xi măng và rạng sáng hôm sau đến đổ lớp mỏng lên khu vực chôn nhằm che giấu kỹ hơn. Chiều 13/10, Khanh bắt xe khách về quê ở Thái Bình khi biết tin các phần thi thể đã bị phát hiện. 23h đêm 14/10, Khanh bị bắt.

Nói về thời điểm bắt giữ nghi phạm trong buổi họp báo chiều 16/10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Sau khi giết, phân xác nạn nhân, nghi can Tạ Duy Khanh về nhà ở huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) để bỏ trốn. Đây là căn nhà này bỏ không vì bố mẹ và vợ con của Khanh đều đã lên Hà Nội làm thuê.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng tại buổi thông tin về vụ án sát hại, phân xác ở Hà Nội. Ảnh: NLD

Do biết không thể trốn thoát nên nghi can đã chuẩn bị sẵn dao, trốn trong căn nhà bỏ không. Nghi can cũng biết, nếu bị bắt sẽ đối mặt với bản án cao nhất, nên thủ sẵn dao để chống lại lực lượng chức năng và tự sát.

Khi đó, nghi can chui vào trong gầm giường, nên lực lượng chức năng phải nhờ chú ruột của Tạ Duy Khanh dẫn đến khuyên can.

Đúng như dự báo, khi thấy công an xuất hiện, nghi can đã dùng dao tự sát.

Nghi phạm đã dùng dao đâm vào ngực, bụng, cổ... mình nhưng đã bị các chiến sĩ cảnh sát hình sự dùng các biện pháp nghiệp vụ ngăn cản rồi đưa đi cấp cứu.

Hiện, sức khỏe của Khanh chưa hồi phục sau khi tự tử bất thành.

Ngày 16/10, Tạ Duy Khanh bị khởi tố về tội Giết người.