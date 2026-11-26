Ukraine đã yêu cầu Ý chuyển giao các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon mà Không quân Ý dự định cho ngừng hoạt động.

Ukraine dự định sẽ nhận máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon Tranche 1 (EF-2000A). Đây là các tiêm kích thuộc loạt sản xuất đầu tiên, có thiết bị điện tử hàng không đã lỗi thời.

Đây là những chiến đấu cơ thuộc đợt đầu tiên (Tranche 1), không được lên kế hoạch hiện đại hóa do tuổi thọ sử dụng đáng kể và chi phí cao của các công việc liên quan.

Một đặc điểm khác của những tiêm kích thuộc loạt này là chúng chỉ được hiện đại hóa một phần trong suốt thời gian phục vụ. Sau khi các thế hệ mới hơn ra đời, đặc biệt là Tranche 2 và Tranche 3, công tác hiện đại hóa những chiếc Tranche 1 chủ yếu tập trung vào việc duy trì tuổi thọ bay của chúng.

Trong khi đó, Không quân Ý chỉ mới bắt đầu sử dụng tên lửa Meteor gần đây. Họ đưa loại đạn tầm xa này vào biên chế năm 2020, nhưng việc tích hợp chúng vào tiêm kích Eurofighter Typhoon đã bị trì hoãn.

Việc nghiên cứu điều chỉnh tên lửa cho dòng EF-2000A của Ý chỉ bắt đầu vào tháng 10/023. Để sử dụng đầy đủ Meteor, máy bay cần cập nhật phần mềm như một phần của bản nâng cấp P2Eb, nhằm cho phép sử dụng tên lửa ở tầm xa và hiệu chỉnh quỹ đạo bay của chúng thông qua kênh trao đổi dữ liệu Link 16.

Tháng 3/2025, Không quân Ý đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm hoạt động thứ hai của tên lửa Meteor. Tới tháng 5/2025, Ý lần đầu tiên triển khai tiêm kích Eurofighter Typhoon hiện đại hóa mang loại đạn này để thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận NATO tại Romania.

Trước đó, các máy bay Eurofighter của Ý sử dụng tên lửa AIM-120C-5 do Mỹ chế tạo để tấn công các mục tiêu trên không ở tầm trung.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon Tranche 1 mà Ukraine dự định nhận từ Ý chưa có khả năng bắn tên lửa Meteor.

Số lượng chính xác máy bay mà Ukraine yêu cầu và số lượng tiêm kích Không quân Ý dự định loại biên hiện vẫn chưa được biết. Ý đã sử dụng Eurofighter Typhoon từ những năm 2000, khi nhận chiếc đầu tiên vào ngày 16/3/2004.

Tổng cộng Ý đã đặt mua 28 chiếc Eurofighter Typhoon thuộc cấu hình Tranche 1. Đây là những máy bay phiên bản sản xuất đầu tiên, có nhiều hạn chế về kỹ thuật so với các biến thể cải tiến sau này, cần phải nâng cấp lớn để mang Meteor.

Nếu thiếu tên lửa Meteor, những chiến đấu cơ nói trên bị nhận xét không đủ khả năng đối đầu Su-35S hay Su-30SM2 mang tên lửa R-27 và sẽ chẳng khác gì "chiếc bia tập bắn" của những phi cơ này.

Theo Militarnyi