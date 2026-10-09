HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thiếu nữ 15 tuổi bị hai mẹ con lừa bán sang Trung Quốc làm vợ

Văn Chương
|

Công an TP Bắc Ninh khởi tố 5 bị can trong hai vụ án mua bán người, trong đó có vụ lừa bán thiếu nữ hơn 15 tuổi sang Trung Quốc làm vợ để lấy 15.000 Nhân dân tệ.

Ngày 9/10, Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ 2 vụ án mua bán người, đồng thời ra quyết định khởi tố 5 bị can.

Trong đó, vụ án thứ nhất liên quan đến hành vi của Triệu Thị Hiền (SN 1984, trú tại phường Chũ, TP Bắc Ninh) và con nuôi là Hoàng Văn Quỳnh (SN 1993, trú tại xã Biên Sơn, TP Bắc Ninh) bị cáo buộc lừa bán thiếu nữ hơn 15 tuổi sang Trung Quốc làm vợ.

Bắc Ninh khởi tố 5 bị can trong vụ mua bán người lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Triệu Thị Hiền và Hoàng Văn Quỳnh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 3/2016, Hiền nhận Quỳnh làm con nuôi. Do không có công ăn việc làm ổn định và thiếu tiền tiêu xài, cả hai bàn mưu tiếp cận các cô gái trẻ để lừa đưa sang Trung Quốc bán làm vợ.

Đến tháng 7/2016, Quỳnh nhắm vào cháu V.T.L. (khi đó mới hơn 15 tuổi), dùng lời lẽ gian dối để dụ dỗ nạn nhân xuất cảnh. Quỳnh sau đó dẫn cháu L. từ Bắc Ninh qua Hà Nội, lên Lào Cai rồi vượt biên sang Trung Quốc theo kịch bản Hiền vạch sẵn.

Tại đây, hai mẹ con bán cháu L. cho một người đàn ông ngoại quốc với giá 15.000 Nhân dân tệ rồi chia nhau tiêu xài, lẩn trốn.

Sau một thời gian bị giam cầm làm vợ nơi xứ người, nạn nhân may mắn tìm cách trốn thoát và được lực lượng chức năng hai nước phối hợp giải cứu, đưa về Việt Nam an toàn.

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam với Triệu Thị Hiền và Hoàng Văn Quỳnh về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Mở rộng đấu tranh tội phạm mua bán người, ngày 1/10, Công an TP Bắc Ninh tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lý Hoài Nam, Nguyễn Thị Huệ (cùng SN 1972, trú tại xã Kiên Lao, TP Bắc Ninh) và Trần Hoa Vịnh (SN 1990, trú tại phường Chũ, TP Bắc Ninh).

Theo cơ quan công an, từ tháng 4 đến tháng 6/2023, Vịnh liên tục tiếp cận chị D.T.M.T. (23 tuổi), vẽ ra viễn cảnh đi làm việc tại Trung Quốc với mức thu nhập hấp dẫn. Tin tưởng lời hứa hẹn, chị T. đồng ý xuất cảnh cùng Vịnh.

Bắc Ninh khởi tố 5 bị can trong vụ mua bán người lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Lý Hoài Nam, Nguyễn Thị Huệ, Trần Hoa Vịnh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Tuy nhiên, ngay khi sang đến nơi, Vịnh lập tức bán chị T. cho vợ chồng Nam và Huệ với giá chỉ 5,5 triệu đồng rồi “cao chạy xa bay”. Lợi dụng sơ hở của các đối tượng quản thúc, nạn nhân bí mật liên lạc báo tin cho cơ quan công an. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng kịp thời phối hợp giải cứu chị T. về nước.

Công an TP Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra cả hai vụ án để xử lý các đối tượng.

Qua các vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài mà không rõ đơn vị tuyển dụng hay vị trí công việc cụ thể. Người dân tuyệt đối không vội tin vào những lời hứa hẹn về hôn nhân giàu sang hay đổi đời nơi xứ người.

Các bậc phụ huynh cần theo sát tâm tư, hoạt động thường ngày của con em, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên. Khi phát hiện các dấu hiệu bị dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh bất thường, người dân cần lập tức thông báo tới cơ quan công an gần nhất để được can thiệp kịp thời.

Tags

thị hiền

Văn Quỳnh

Hoa Vinh

Lý Hoài Nam

Nguyễn Thị Huệ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại