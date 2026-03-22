Thiếu niên 15 tuổi trộm xe buýt, lái hơn 130km để đưa bạn gái đến trường

Hoàng Hà/VTC News |

Thiếu niên 15 tuổi ở Đức trộm xe buýt công cộng rồi lái 130km đưa bạn gái tới trường, may mắn công an tìm thấy cậu bé trước khi tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Một thiếu niên người Đức vừa gây rúng động dư luận khi đánh cắp một chiếc xe buýt từ công ty vận tải và tự tay cầm lái quãng đường dài để đưa bạn gái đến trường ở một thành phố khác. Câu chuyện tình cảm đầy "ngông cuồng" này không chỉ khiến gia đình kinh ngạc mà còn khiến lực lượng chức năng phải đau đầu xử lý.

Cậu bé 15 tuổi sinh sống tại thành phố Wiesbaden, Đức, lẻn vào bãi đậu xe buýt của một công ty vận tải địa phương. Tại đây, cậu tìm cách lấy được chìa khóa vạn năng của dàn xe và thành công nổ máy, lái chiếc xe buýt rời khỏi bãi mà không ai hay biết.

Toàn bộ quá trình trộm xe được camera giám sát (CCTV) ghi lại. Thế nhưng, các nhân viên tại bãi xe lúc đó chỉ đơn thuần cho rằng chiếc xe được điều khiển bởi một trong những tài xế của công ty đang bắt đầu ca làm việc sớm.

Thiếu niên 15 tuổi trộm xe buýt để đưa bạn gái đến trường gây sốc dư luận

Vụ thiếu niên ăn cắp xe buýt khiến dư luận nước Đức xôn xao, lo ngại về công tác an ninh.

Mặc dù chiếc xe buýt bị lấy đi từ khoảng 6h, nhưng mãi đến tận chiều muộn ngày hôm đó cảnh sát mới nhận được thông báo mất trộm. Ban đầu, công ty vận tải tin rằng một tài xế nào đó đã sơ suất lấy nhầm xe.

Chỉ sau khi rà soát và đối chiếu lịch trình với toàn bộ đội ngũ nhân viên, họ mới bàng hoàng nhận ra chiếc xe thực sự bị đánh cắp bởi một kẻ lạ mặt.

Ngay lập tức, cảnh sát sử dụng thiết bị định vị GPS được gắn trên xe để truy vết. Họ nhanh chóng xác định được vị trí của chiếc xe tại Karlsruhe, một thành phố cách Wiesbaden khoảng 130km. Một xe tuần tra tại Karlsruhe phát hiện ra chiếc xe buýt đang lưu thông trên đường và các sĩ quan đã vô cùng sốc khi thấy gương mặt "búng ra sữa" ngồi sau vô lăng.

Thời điểm bị chặn dừng, cậu thiếu niên này vừa đón bạn gái từ trường học và dường như đang trên đường lái xe quay trở lại Wiesbaden.

"Chúng tôi vẫn chưa rõ bằng cách nào cậu ấy có được chìa khóa và tại sao cậu ấy lại có khả năng điều khiển một chiếc xe buýt lớn thành thục đến vậy", người phát ngôn của sở cảnh sát cho biết. Lực lượng chức năng cũng thông tin thêm rằng mục đích duy nhất của chuyến hành trình mạo hiểm này là để đưa cô bạn gái 14 tuổi của cậu đến trường đúng giờ.

Hiện cuộc điều tra về vụ án hy hữu này vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, cậu thiếu niên 15 tuổi chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm tội trộm cắp tài sản và lái xe khi chưa có giấy phép.

Điều may mắn nhất trong vụ việc này là không có bất kỳ thương vong hay tai nạn nào xảy ra trên suốt quãng đường dài. Chiếc xe buýt sau đó đã được bàn giao lại cho chủ sở hữu mà không hề có một vết trầy xước nào.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên các mặt báo tại Đức, dấy lên những cuộc tranh luận về lỗ hổng an ninh tại các bãi xe vận tải công cộng, cũng như sự liều lĩnh khó tin của giới trẻ hiện nay. Dù hành động này xuất phát từ một lý do có vẻ lãng mạn, nhưng cái giá phải trả về mặt pháp lý cho sự nông nổi này chắc chắn sẽ không hề nhỏ.

