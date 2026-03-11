Trần Sơn sinh năm 1993 tại Mai Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Theo Baidu, từ nhỏ anh mắc bệnh Thalassemia bẩm sinh (thiếu máu Địa Trung Hải), căn bệnh khiến khuôn mặt và vóc dáng phát triển khác biệt so với người bình thường.

Khoảng giai đoạn 2015-2017, khi các nền tảng video ngắn bùng nổ tại Trung Quốc như Kuaishou và Weibo, Trần Sơn bất ngờ nổi lên như một "hiện tượng lạ" trên mạng.

Nội dung anh đăng tải thường xoay quanh những hình ảnh gây chú ý, lúc đứng cạnh siêu xe, khi khoe tiền mặt hoặc xuất hiện cùng nhiều cô gái xinh đẹp. Trên mạng, anh tự nhận mình là "phú nhị đại" - từ dùng để chỉ thế hệ con nhà giàu với cuộc sống xa hoa.

Sự đối lập giữa ngoại hình khác lạ và hình ảnh giàu sang khiến cái tên Trần Sơn nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Nhiều cư dân mạng theo dõi vì tò mò, trong khi không ít người chỉ trích anh lợi dụng sự xấu xí để "câu view".

Dù gây tranh cãi, lượng người theo dõi vẫn tăng nhanh. Có thời điểm tài khoản của Trần Sơn thu hút hơn 10 triệu người theo dõi và mỗi buổi livestream đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Lối sống xa hoa đã đưa tên tuổi của Trần Sơn nổi danh trên mạng xã hội

Tuy nhiên, danh tiếng của anh cũng đi kèm nhiều nghi vấn. Một số cư dân mạng cho rằng những chiếc xe sang hay cuộc sống xa hoa xuất hiện trong video thực chất chỉ là đạo cụ được dàn dựng nhằm tạo hiệu ứng truyền thông.

Đến năm 2018, khi các nền tảng video ngắn bắt đầu siết chặt quản lý nội dung, nhiều streamer gây tranh cãi bị khóa tài khoản. Trần Sơn cũng rời khỏi lĩnh vực livestream từ thời điểm đó.

Dù vậy, trong khoảng thời gian nổi tiếng trước đó, anh được cho là đã tích lũy được khoản tài sản đáng kể. Sau khi rút lui khỏi mạng xã hội, Trần Sơn lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, tập trung vào gia đình và công việc cá nhân.

Khoảng năm 2021, nhiều trang mạng Trung Quốc lan truyền tin rằng anh đã kết hôn với một cô gái tên Lê Yến Mai. Hình ảnh được cho là thiệp cưới của cặp đôi từng xuất hiện trên Internet và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trần Sơn bên người vợ xinh đẹp

Theo Sohu, vợ của Trần Sơn được nhận xét có ngoại hình khá ưa nhìn. Sau khi kết hôn không lâu, hai người chào đón con trai đầu lòng.

Đến năm 2024, mạng xã hội Trung Quốc tiếp tục xôn xao khi xuất hiện những hình ảnh được cho là con trai của Trần Sơn.

Theo tờ 163, cậu bé có khuôn mặt tròn, mắt to và sống mũi cao, được nhiều người nhận xét là thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Một số bình luận thậm chí còn đùa rằng đứa trẻ "không giống cha lắm".

Những năm gần đây, Trần Sơn hầu như không còn hoạt động trên mạng xã hội. Theo một số nguồn tin, anh được cho là đã dùng số tiền tích lũy trước đây để mở công ty riêng và tập trung vào cuộc sống gia đình.

Từ năm 2025 đến nay, gần như không còn thông tin đáng chú ý nào về nhân vật từng gây bão mạng này. Anh không xuất hiện trong các buổi livestream, cũng không có dấu hiệu quay lại làm nội dung.