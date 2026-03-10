Tháng 2 âm lịch năm Bính Ngọ, tức tháng Tân Mão, bắt đầu từ 19/3/2026 dương lịch, là thời điểm khí Mộc vượng, lại nằm trong cục diện tương tác mạnh với năm Ngọ (Hỏa), kết hợp với Thiên can Tân (Kim) tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về tài lộc. Bắt đầu sau Tết Nguyên Đán, khi thời tiết đã sang xuân hoàn toàn, tháng Tân Mão giống như một cơn gió mùa xuân mát lành, mang đến những tín hiệu tích cực dịp đầu năm cho tất cả những người biết nắm bắt cơ hội.

Dưới đây là 4 con giáp có vận trình thăng tiến và giàu có nhất trong tháng này. Hãy xem trong đó có bạn không cũng như cách để tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp cục, quý nhân dẫn lối

- Lý giải chi tiết: Tháng Mão là cục diện Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi), do đó tuổi Mùi sẽ nằm trong số những con giáp may mắn và giàu có bậc nhất. Có thể nói, người tuổi Mùi gặp tháng này như "cá gặp nước", công việc có sự bứt phá lớn nhờ quý nhân nâng đỡ. Sự khéo léo trong giao tiếp - một đặc trưng của những người tuổi Mùi sẽ giúp bạn chốt được những hợp đồng tưởng chừng đã thất bại, thu về thành công bất ngờ.

(Ảnh minh họa)

- Tối ưu tài lộc: Tuổi Mùi hãy tập trung mở rộng mạng lưới ngoại giao. Màu sắc may mắn là xanh lục và nâu. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc đặt một chậu cây cảnh nhỏ ở hướng Đông bàn làm việc để chiêu tài, kích lộc nhé.

2. Con giáp tuổi Tuất: Lục Hợp sinh tài, đón nhận tin vui

- Lý giải chi tiết: Tuất và Mão là cặp Lục Hợp nên tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp được hưởng nhiều lợi ích trong tháng mới sắp tới. Trong tháng Tân Mão này, tuổi Tuất có vận trình tài chính ổn định và tăng trưởng đều đặn. Đặc biệt, những người làm về bất động sản hoặc đầu tư tài chính sẽ đón nhận tin vui bất ngờ về lợi nhuận, giúp họ có thể đổi vận giàu sang.

(Ảnh minh họa)

- Tối ưu tài lộc: Đây là thời điểm tốt để con giáp này thực hiện việc tái đầu tư. Cách tối ưu nhất là dùng một phần lợi nhuận để làm từ thiện hoặc giúp đỡ người thân, giúp "tán lộc để tụ lộc" bền vững hơn.

3. Con giáp tuổi Hợi: Tam Hợp hỗ trợ, sự nghiệp thăng tiến

- Lý giải chi tiết: Nằm trong bộ Tam Hợp với tháng Mão, tuổi Hợi sẽ là con giáp có cơ hội thăng quan tiến chức rõ rệt. Năng lực của bạn được cấp trên công nhận, có thể được giao trọng trách mới hoặc tăng lương đột xuất. Những bước đột phá này sẽ giúp con giáp tuổi Hợi gặt hái tài lộc tới tấp, bảo đảm nền tảng tài chính cho họ vô cùng vững chắc.

(Ảnh minh họa)

- Tối ưu tài lộc: Vượt qua sự rụt rè thường thấy, tuổi Hợi đừng ngần ngại mà hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới của mình để khẳng định năng lực của bản thân. Về phong thủy, con giáp này cũng có thể cân nhắc việc mang theo phụ kiện hình con mèo hoặc con dê (vật phẩm Tam hợp) để gia tăng sự bảo hộ về vận may, giúp tăng sự tự tin cũng như khả năng đàm phán thành công.

4. Con giáp tuổi Dần: Tỷ kiên tương trợ, đồng hành phát đạt

- Lý giải chi tiết: Cùng thuộc hành Mộc, tuổi Dần gặp tháng Mão tạo nên thế cục "Tỷ kiên tương trợ", rất có lợi cho việc làm ăn. Dù có chút cạnh tranh nhưng đây cũng chính là động lực giúp tuổi Dần phát huy bản lĩnh dẫn đầu.

(Ảnh minh họa)

Với sự mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập, tuổi Dần sẽ tìm được cơ hội khẳng định năng lực của bản thân. Tử vi học có nói, tài lộc của con giáp tuổi Dần sẽ đến nhiều từ các nguồn thu nhập phụ và kinh doanh tay trái. Càng năng động thì túi tiền của con giáp bản mệnh này sẽ càng rủng rỉnh.

- Tối ưu tài lộc: Tuổi Dần nên tránh tâm lý độc đoán, hãy hợp tác nhóm. Để tối ưu dòng tiền, con giáp này nên hạn chế mua sắm ngẫu hứng và tập trung vào các khoản tích lũy dài hạn.

* Lời khuyên chung: Tháng Tân Mão có can Tân (Kim) khắc chi Mão (Mộc), báo hiệu sự phát đạt đi kèm với áp lực. Bạn nên giữ tâm thế bình tĩnh để đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.