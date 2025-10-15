Thiếu gia Quảng Trị sắp cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà là ai?

Sau loạt hình ảnh thiệp cưới được lan truyền trên mạng xã hội, thông tin Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chuẩn bị lên xe hoa đang khiến showbiz Việt rộn ràng hơn bao giờ hết. Giữa lúc rầm rộ hỷ sự, danh tính chồng sắp cưới của nàng hậu xứ Thanh cũng trở thành tâm điểm được công chúng đặc biệt quan tâm.

Theo đó, chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà tên Nguyễn Viết Vương, quê Quảng Trị, năm nay anh 31 tuổi. Viết Vương sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Anh đang đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn S.H chuyên về xây dựng, làm đường cao tốc. Một số nguồn tin cho biết, Đỗ Thị Hà và bạn trai đã bên nhau âm thầm một thời gian trước khi lộ ảnh hẹn hò.

Đỗ Thị Hà và bạn trai lộ ảnh cùng đi du lịch Châu Âu, nhiều người nghi vấn cả hai du lịch kết hợp chụp ảnh cưới

Thời gian qua, Đỗ Thị Hà đã đồng hành cùng bạn trai trong nhiều chuyến công tác, cả hai thoải mái lộ diện bên nhau nhưng không chia sẻ hình ảnh trên MXH

Trên mạng xã hội, những hình ảnh hiếm hoi về vị hôn phu của Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng được cư dân mạng truyền tay nhau. Viết Vương sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, phong thái đĩnh đạc và có phong cách thời trang chỉn chu. Nhiều người khen ngợi hai người đẹp đôi, "xứng lứa vừa đôi" với hình ảnh sang trọng, tinh tế mà Đỗ Thị Hà vẫn giữ suốt nhiều năm qua. Lễ nạp tài của cặp đôi sẽ diễn ra tại nhà gái vào ngày mai, hôn lễ được tổ chức tại quê chú rể trong tháng 10/2025.

Thiếu gia Viết Vương từng tự tung bằng chứng du lịch với Hoa hậu

Cả hai thường xuyên hẹn hò ở nước ngoài

Sau khi tốt nghiệp, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chuyển hướng sang kinh doanh, cô mở một thẩm mỹ viện tại Hà Nội. Cô từng chia sẻ mong muốn được ổn định cuộc sống, tự kiếm kinh tế để trở thành "phú bà" của cuộc đời mình. Đỗ Thị Hà cho rằng khi tự lo cho bản thân, có vị trí ổn định thì sẽ sẵn sàng bước vào những mối quan hệ.

Đỗ Thị Hà cũng từng chia sẻ về đám cưới trong mơ: "Đám cưới của tôi như thế nào còn tùy thuộc vào văn hóa của gia đình hai bên. Tuy nhiên, không cần quá rầm rộ, linh đình mà bỏ qua các yếu tố lễ nghi truyền thống".