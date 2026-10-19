Thiếu gia Minh Đạt du lịch với cô trợ lý xinh đẹp

Thì ra đây là đặc quyền khi làm trợ lý cho thiếu gia Minh Đạt.

Từ ngày lấy chồng, Midu dường như có thêm một công việc yêu thích, đó là làm trợ lý riêng cho ông xã Minh Đạt. Sau màn theo chồng đi sự kiện, tự tay chỉnh trang phục, chụp ảnh cho sếp, nữ diễn viên mới đây lại tiếp tục cập nhật nhiệm vụ mới. Lần này, địa điểm làm việc không còn là hội trường hay sự kiện doanh nghiệp mà đã chuyển thẳng ra đảo.

Theo đó, trên trang cá nhân, Midu chia sẻ về chuyến nghỉ dưỡng dài ngày của hai vợ chồng. Nữ diễn viên đính kèm dòng trạng thái: "Trợ lý dắt ông chủ ra đảo chơi nha", khiến dân tình thích thú trước màn nhập vai trợ lý đầy tự giác của cô.

Midu nhập vai trợ lý, thông báo sẽ đưa ông chủ ra đảo

Midu và Minh Đạt lựa chọn resort sang chảnh, phòng ở có hẳn hồ bơi riêng với view hướng thẳng ra biển. Trong loạt ảnh mới đăng, đôi vợ chồng cùng tận hưởng khung cảnh biển lúc hoàng hôn. Midu diện váy đen đơn giản, còn Minh Đạt mặc áo tank top cùng quần short khỏe khoắn. Ông chủ và cô trợ lý cùng nắm tay dạo trên cầu gỗ, nắm tay nhau giữa không gian yên bình.

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận thích thú. Không chỉ khen vợ chồng Midu - Minh Đạt diện đồ đơn giản nhưng vẫn ton-sur-ton, đứng cạnh nhau đẹp đôi, nhiều người còn chú ý đến diện mạo đời thường trẻ trung của thiếu gia Minh Đạt. Đặc biệt, màn tự nhận làm trợ lý của Midu tiếp tục trở thành đề tài trêu ghẹo. Dân tình hài hước cho rằng làm trợ lý gì mà quyền lợi quá tốt, vừa được đi chơi cùng ông chủ, vừa có khung cảnh hoàng hôn lãng mạn để tận hưởng.

Midu và Minh Đạt tận hưởng chuyến du lịch ngọt ngào cùng nhau

Netizen hài hước bình luận thì ra làm trợ lý cho Minh Đạt lại có đặc quyền xịn xò thế này

Minh Đạt sinh năm 1990, là con trai cả của ông Trần Duy Hy và bà Nguyễn Thị Huệ Thu - nhà sáng lập thương hiệu nhựa Duy Tân. Ông xã Midu đảm nhận vai trò Giám đốc vận hành chi nhánh ở Mỹ của DUYTAN Group từ năm 2016. Vừa qua, khi xuất hiện tại buổi giao lưu do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức, doanh nhân Minh Đạt được giới thiệu là Phó Chủ tịch DUYTAN Group.

Midu và doanh nhân Minh Đạt tổ chức đám cưới vào năm 2024 sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Kể từ khi về chung một nhà, cả hai duy trì cuộc sống hôn nhân khá riêng tư, hiếm khi chia sẻ quá nhiều về đời sống cá nhân. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cặp đôi đều nhận được nhiều lời khen bởi sự ngọt ngào và đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Midu từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: "Yêu thương không đến từ những điều hoàn hảo. Nó đến từ những giây phút mình cứ sống và cứ yêu thôi... Như tặng nhau một bó hoa, hôn nhau vào buổi sáng, nắm tay nhau cùng đi dạo... Có những hạnh phúc sẽ đến từ những việc rất nhỏ, rất đời thường như thế. Thế nên, đâu cần phải áp lực hoàn hảo mới được yêu, đơn giản hãy là chính mình - thoải mái, chill chill và yêu thôi".

Sau đám cưới, Midu và Minh Đạt thường xuyên đồng hành cùng nhau

Ảnh: FBNV