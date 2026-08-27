Thiếu gia Đức Phạm công khai ảnh Vũ Thuý Quỳnh mang bầu, hứa làm ông bố trách nhiệm

Cuối cùng, Đức Phạm đã chính thức thông báo tin vui của gia đình.

Đáng nói nhất, Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh cùng thực hiện bộ ảnh tình tứ, thông báo tin vui chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ. Trong ảnh, cả hai diện trang phục đồng điệu, Đức Phạm đứng phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vòng 2 đã "vượt mặt" của bạn gái. Vũ Thúy Quỳnh cũng nở nụ cười rạng rỡ, khoe trọn vẻ hạnh phúc trong hành trình chuẩn bị đón thành viên mới.

Đức Phạm lần đầu công khai ảnh Vũ Thuý Quỳnh đang mang thai

Đáng chú ý, Đức Phạm viết những lời tâm sự khá dài gửi tới bố mẹ. Nam doanh nhân thừa nhận bản thân từng có thời gian "làm nhiều việc không đúng", khiến bố mẹ phiền lòng. Tuy nhiên, anh cho biết gia đình vẫn luôn ở bên, giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn. Đức Phạm cũng nhận ra bố mẹ đã lớn tuổi và bản thân cần trưởng thành hơn để trở thành chỗ dựa cho gia đình.

Đặc biệt, Đức Phạm còn hứa hẹn sắp tới sẽ trở thành người bố trách nhiệm để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Nam doanh nhân chia sẻ: "Con biết điều bố lo lắng con sẽ ra sao nếu bên cạnh con không có ai nữa. Con biết đến lúc con phải thay đổi vì trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con như cách bố bảo vệ con. Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách bảo vệ gia đình của mình. Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi".

Nam thiếu gia còn hứa hẹn sẽ sống có trách nhiệm hơn với gia đình, con cái

Vũ Thuý Quỳnh thân thiết bên con gái của Đức Phạm và Diệp Lâm Anh

Mối quan hệ của Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm

Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2. Còn Đức Phạm là thiếu gia giàu có, trước đó từng dính ồn ào hôn nhân với cựu người mẫu, chị đẹp Vbiz. Cả hai công khai hẹn hò từ cuối năm 2025.

Khi vướng phải những tranh cãi khi yêu Đức Phạm, Vũ Thuý Quỳnh từng chia sẻ yêu nhau là duyên số, hiện tại cô đang cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống. Khi bị nhắc nhở đừng nên xen vào chuyện người khác thì cô cũng từng đáp trả: "Tất nhiên, không bao giờ xen vào chuyện mình biết là không nên".

Mối quan hệ của Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm vướng phải nhiều bàn tán.

Hồi đầu tháng 8/2026, trong một buổi livestream, Vũ Thúy Quỳnh úp mở chuyện có tin vui. Khi chia sẻ về cảm xúc hiện tại, cô nói: "Có đứa con hạnh phúc lắm bà à. Nếu ai may mắn có bầu tự nhiên là phúc phần. Riêng tôi, tôi cảm thấy đó chính là phúc phần". Nữ người mẫu cũng mong mọi người có cái nhìn thoải mái hơn trước những câu chuyện liên quan đến việc mang thai. Cô chia sẻ: "Mọi người cũng suy nghĩ thoáng thoáng ra, mình không phải vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hay đạo đức, mình cứ thấy bình thường".

Nói về sức khỏe hiện tại, Vũ Thúy Quỳnh tiết lộ cô đang có cuộc sống khá vui vẻ và vẫn duy trì việc xuất hiện tại các sự kiện. Đáng chú ý, nữ người mẫu còn hài hước nhận xét bản thân "hợp mập", thậm chí càng tăng cân càng thấy đáng yêu. Cô chia sẻ: "Mình thấy mình rất hợp mập nha mọi người, càng mập lại càng dễ thương".

Trong thời gian mang thai, Vũ Thúy Quỳnh cho biết khẩu phần ăn của cô cũng tăng lên đáng kể. "Mỗi ngày Quỳnh ăn rất nhiều, 4-5 bữa ăn lận", cô tiết lộ. Dù vậy, nữ người mẫu nói bản thân không cảm thấy quá mệt mỏi. Điểm bất tiện duy nhất là khi nói chuyện nhiều, cô dễ bị hụt hơi hơn trước. Về cuộc sống khi bầu bí, bạn gái Đức Phạm chia sẻ: "Tôi đang trong giai đoạn thấy vui vẻ, tôi vẫn đi sự kiện. Chỉ có điều lúc này kiếm tiền hơi ít đi thôi".

Thời gian qua, Vũ Thuý Quỳnh vẫn đều đặn xuất hiện ở sự kiện, livestream bán hàng