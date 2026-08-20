Nữ nghệ sĩ chấp nhận lấy chồng đại gia lỡ 1 lần đò: Được yêu chiều hết mực, dẫn đi khắp thế gian

Cuộc sống của nữ nghệ sĩ bên chồng đại gia từng một lần đổ vỡ hôn nhân ngày càng viên mãn, hạnh phúc.

Mới đây, hoa khôi hoa khôi thu hương chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc cùng ông xã Nguyễn Hoài Nam đi du lịch. Người đẹp viết: "Lại được cùng chồng đi khắp thế gian".

Theo Thu Hương, vợ chồng cô có nhiều thời gian bên nhau hơn khi các con đã trưởng thành: "Các con đi học đại học là hai vợ chồng quay lại thời như thuở ban đầu nhưng ở cập độ cao hơn gồm tuổi nhiều hơn, độ hóng cao hơn vì bớt lo lắng cho tương lai hơn và chấp nhận sự khác biệt nhau cũng nhiều hơn".

Thu Hương cũng chia sẻ càng ngày cô càng nhận ra chồng sẽ là người gắn bó nhất với mình: "Càng ở với nhau lâu càng nhận ra rằng có bao nhiêu con thì cuối cùng chúng cũng bay đi khắp nơi, chỉ có vợ chồng là đồng hành với nhau trên mọi hành trình vì vậy chăm sóc nhau thật kỹ để còn có người chơi với mình tới già".

Những tâm tư của nữ nghệ sĩ nhận được sự đồng tình từ nhiều cư dân mạng. Cuộc sống viên mãn của Thu Hương cũng khiến nhiều người trầm trồ, chúc phúc.

Nguyễn Thu Hương sinh năm 1979 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết đến khi đăng quang Hoa khôi Thể thao Việt Nam năm 1995, lúc mới 16 tuổi. Năm 2011, người đẹp tiếp tục giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs. World).

Sau khi nổi tiếng, Thu Hương hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Cô từng làm MC của VTV, tham gia diễn xuất trong phim truyền hình Cô thư ký xinh đẹp và sau đó phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Về đời tư, Thu Hương có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm với doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Ông xã của cô từng trải qua một lần đò. Cặp đôi có hai con trai chung, Thu Hương cũng dành sự yêu thương cho con riêng của chồng.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, cuộc sống của Thu Hương và ông xã vẫn khiến nhiều người chú ý. Những chuyến du lịch của hai vợ chồng được cô thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy cặp đôi vẫn duy trì sự đồng hành và dành thời gian vun đắp cho cuộc sống riêng khi các con đã trưởng thành.