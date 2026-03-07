Thiếu gia Đà Lạt si mê mẹ đơn thân hơn 10 tuổi, có 1 con riêng là ca sĩ nổi tiếng

Sinh năm 1984, Thu Thủy từng là thành viên của các nhóm nhạc đình đám một thời như Mây Trắng và H.A.T. Sau khi tách nhóm hoạt động solo, cô tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nhạc trẻ được giới trẻ yêu thích.

Năm 2014, nữ ca sĩ kết hôn sau hơn một thập kỷ gắn bó với bạn trai. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng 3 năm thì dừng lại. Sau đổ vỡ, Thu Thủy trở thành mẹ đơn thân và một mình nuôi con trai.

Bước ngoặt mới trong chuyện tình cảm của cô đến khi quen doanh nhân trẻ Kin Nguyễn. Chàng thiếu gia sinh năm 1994, kém nữ ca sĩ 10 tuổi và sinh ra trong gia đình khá giả tại Đà Lạt. Cả hai quen nhau qua mạng xã hội trước khi nảy sinh tình cảm.

Gia đình hạnh phúc của Thu Thủy và thiếu gia Đà Lạt.

Ban đầu, Thu Thủy từng khá e dè trước mối quan hệ “chị – em”, nhất là khi bản thân đã có con riêng. Tuy nhiên sự kiên trì theo đuổi cùng cách Kin Nguyễn quan tâm, chăm sóc con trai của cô đã khiến nữ ca sĩ rung động và dần mở lòng.

Không chỉ được chồng trẻ yêu chiều, Thu Thủy còn nhận được sự quan tâm từ gia đình chồng. Bố mẹ chồng cô còn quan tâm, chăm sóc con riêng của cô không hề phân biệt: "Tôi không nghĩ bố mẹ chồng dành nhiều tình cảm cho Henry như vậy, lúc nào gặp cũng ôm con, trò chuyện với con. Những lần vợ chồng tôi về Đà Lạt thăm ông bà, ông bà giúp tôi cho con ăn, tắm cho con", nguồn Ngôi sao.

Trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu, mẹ của Kin Nguyễn cũng từng khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ về “phần thưởng” dành cho con dâu nếu sinh thêm cháu.

“Tôi treo giải thưởng một sào đất trị giá mười mấy tỉ nếu Thủy sinh thêm một đứa cháu. Cứ sinh một đứa tôi cho một sào, vậy mà còn không chịu sinh. Nhà tôi không có cái gì ngoài đất. Đất Đà Lạt mặt tiền quốc lộ, tôi dư 4 sào”, bà hài hước nói.

Thu Thủy và mẹ chồng.

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả bởi mức “thưởng” được cho là khá lớn, đồng thời cho thấy sự cởi mở của gia đình chồng dành cho nữ ca sĩ. Tháng 7/2019, Thu Thủy và Kin Nguyễn tổ chức đám cưới sau khoảng một năm hẹn hò. Sau khi tái hôn, nữ ca sĩ sinh thêm con gái và dành nhiều thời gian cho gia đình cũng như công việc kinh doanh.

Sau 7 năm kết hôn, cặp đôi vẫn sống hạnh phúc và thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí. Thu Thủy vẫn duy trì niềm đam mê nghệ thuật. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ trên trang Facebook cá nhân, tối 7/3 cô sẽ có đêm diễn cùng Ưng Hoàng Phúc tại Hà Nội.