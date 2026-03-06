Thi thể Kasim Hoàng Vũ được đưa về nhà quàn sáng nay, mẹ ruột đau đớn chọn quan tài cho con

Thi thể Kasim Hoàng Vũ được mẹ và bạn thân đưa về nhà quàn.

Cách đây ít phút, bầu show Quí Ngọc tại Mỹ đã đăng tải dòng trạng thái cập nhật tình hình tang lễ của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.

Theo chia sẻ của anh, sáng nay bạn thân Tony cùng mẹ ruột của Kasim Hoàng Vũ – bà Bích Phương – đã đưa thi thể nam ca sĩ về Nhà quàn Vĩnh Phước để chuẩn bị cho tang lễ dự kiến diễn ra vào Chủ nhật tuần tới.

Quí Ngọc viết: “Hôm nay, Tony cùng cô Bích Phương với sự giúp đỡ hết lòng của anh Hùng bên Nhà quàn Vĩnh Phước đã đưa Kasim Hoàng Vũ về để chuẩn bị cho tang lễ vào Chủ nhật tuần tới. Chính tay cô đã chọn chiếc quan tài cuối cùng cho con trai của mình.

Chứng kiến cảnh một người mẹ ôm con trong nỗi đau nghẹn ngào, thật sự không gì có thể diễn tả được sự xót xa trong lòng”.

Kèm theo chia sẻ là hình ảnh mẹ của Kasim Hoàng Vũ có mặt tại Nhà quàn Vĩnh Phước, nơi thi thể nam ca sĩ đang được quàn để chuẩn bị cho tang lễ. Kasim Hoàng Vũ qua đời ngày 1/3/2026 tại Mỹ. Những năm gần đây, anh phải đối diện với căn bệnh viêm xương hàm khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Kasim Hoàng Vũ và mẹ.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, có bố là người Ai Cập và mẹ là “nữ hoàng nhạc rock” Bích Phương – một giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Việt một thời.

Thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ, Kasim Hoàng Vũ sớm ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng âm nhạc như: Giải Xuất sắc Tiếng hát các trường Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc (1998, 2000); Huy chương Vàng Liên hoan Tiếng hát miền Trung – Tây Nguyên (1996, 1998); Giải Nhất Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 1998; Giải Ba Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc 1999.

Tuy nhiên, tên tuổi của Kasim Hoàng Vũ được công chúng biết đến rộng rãi hơn sau khi tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2004 và giành danh hiệu Ca sĩ được yêu thích nhất. Sau đó, anh sang Mỹ định cư và tiếp tục hoạt động âm nhạc.

Năm 2023, nam ca sĩ khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình gầy gò, gương mặt biến dạng. Sau đó, Kasim Hoàng Vũ cho biết mình mắc bệnh viêm xương hàm và đã trải qua nhiều ca phẫu thuật trước khi qua đời.