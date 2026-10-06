"Nó kéo dài chỉ để đợi giây phút chính bạn dũng cảm buông bỏ chiếc ô trên tay, để ôm lấy mình, hiểu ra mình rực rỡ thế nào" – Thiều Bảo Trâm chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Thiều Bảo Trâm chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Tạnh Mưa, đánh dấu màn trở lại với một bản Pop mang màu sắc nhẹ nhàng, hiện đại. Ca khúc do Trid Minh sáng tác, nổi bật với phần lời đậm chất tự sự, kể về hành trình buông tay và trưởng thành sau những tổn thương trong tình yêu.



Vốn sở hữu thế mạnh ở những ca khúc dịu êm, Thiều Bảo Trâm tiếp tục tỏa sáng bằng chất giọng giàu cảm xúc với Tạnh Mưa. Đặc biệt, việc lựa chọn ra mắt ca khúc giữa mùa mưa càng tạo nên sự đồng điệu với khán giả qua câu chuyện được gửi gắm trong bài hát, về những rung động, tiếc nuối và khoảnh khắc bước tiếp về phía ngày nắng.

Tựa đề Tạnh Mưa là hình ảnh ẩn dụ cho khoảnh khắc một người nhận ra mình đã bước qua những ngày tháng đau lòng sau một cuộc tình.

Qua giọng hát của Thiều Bảo Trâm, Tạnh Mưa kể lại câu chuyện của một cô gái từng mất nhiều thời gian để đối diện với người mình đã yêu.

MV Tạnh Mưa mở đầu trong một không gian tối giản mang đậm phong cách Á Đông, với hình ảnh Thiều Bảo Trâm ngồi trước bàn cờ vây đặt trước một bức bình phong.

Thiều Bảo Trâm chia sẻ: "Cơn mưa trong lòng không tạnh vì một ai đó đến che ô cho bạn, nó kéo dài chỉ để đợi giây phút chính bạn dũng cảm buông bỏ chiếc ô trên tay, để ôm lấy mình, hiểu ra mình rực rỡ thế nào.

Và đó là khoảnh khắc tạnh-mưa. Phiên bản tốt đẹp hơn của bạn vẫn đang chờ bạn ở tương lai, hãy dọn sạch tâm trí để nó có chỗ xuất hiện. Đó là ngày bầu trời hửng nắng trở lại, vào lúc ta không ngờ nhất".

Ba tạo hình trong MV Tạnh Mưa khắc họa nhiều sắc thái cuốn hút của Thiều Bảo Trâm, đặc biệt là vẻ đẹp cổ điển, quyến rũ trong không gian mang đậm màu sắc Á Đông. Trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm được chăm chút để tôn lên đường nét gương mặt cùng thần thái riêng của nữ ca sĩ, đồng thời hòa quyện với từng lớp cảm xúc trong câu chuyện.

Xuyên suốt MV, Thiều Bảo Trâm biến hóa linh hoạt với hình ảnh sắc sảo, bí ẩn, rồi trở nên mềm mại và rạng rỡ hơn khi nhân vật dần bước ra khỏi những tổn thương.