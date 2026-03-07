Thiều Bảo Trâm đã có tình mới, là nam thần 6 múi và có tên thật kỳ lạ nhất Việt Nam?

Mới đây, Thiều Bảo Trâm và Ma Ran Đô mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Tại sự kiện, Thiều Bảo Trâm và Ma Ran Đô liên tục sánh bước bên nhau. Không chỉ thoải mái trò chuyện, cả hai còn cùng nhau chụp ảnh với nhiều biểu cảm khá dễ thương.

Đáng chú ý, ánh nhìn và cách tương tác tự nhiên giữa hai người nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn tán. Nhiều khán giả cho rằng visual của Thiều Bảo Trâm và Ma Ran Đô rất đẹp đôi, thậm chí còn hào hứng "đẩy thuyền" cho cặp đôi. Một số netizen còn đặt nghi vấn phải chăng nữ ca sĩ đã tìm được tình mới.

Thiều Bảo Trâm và Ma Ran Đô bị soi tương tác thân thiết dành cho nhau (Clip: @edwardnhieuchuyen)

Loạt cử chỉ mà Thiều Bảo Trâm và Ma Ran Đô dành cho nhau khiến người hâm mộ không khỏi nghi ngờ

Cả hai vướng nghi vấn có mối quan hệ trên mức bạn bè

Tuy nhiên, bên cạnh những suy đoán về chuyện tình cảm, không ít người cho rằng mối quan hệ giữa Thiều Bảo Trâm và Ma Ran Đô có thể chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. Trước đó, nam diễn viên từng góp mặt trong vai trò nam chính của một MV của Thiều Bảo Trâm. Chính vì vậy, việc cả hai trò chuyện thoải mái và tương tác thân mật tại sự kiện cũng được xem là điều khá dễ hiểu.

Ma Ran Đô từng là nam chính trong MV của Thiều Bảo Trâm

Sau ồn ào tình cảm với Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm từng gây bàn tán khi có mối tình chóng vánh với người mẫu kém 10 tuổi Matthis. Cô và chàng trai Việt kiều kém 10 tuổi - Matthis - bị soi đi cùng nhau trong một hội bạn và hint xịn xò nhất có lẽ là bức ảnh đàng trai hôn má cô gái được cho là Thiều Bảo Trâm.

Cả hai còn không ít lần bị team qua đường tóm gọn nhiều bằng chứng đáng ngờ. Thiều Bảo Trâm và Matthis từng bị "tóm dính" xuất hiện cùng nhau trong trung tâm thương mại ở TP.HCM. Cặp đôi vui vẻ đi mua sắm, trao nhau cử chỉ tình tứ. Còn một lần khác tại sân bay, team qua đường cũng bắt gặp Thiều Bảo Trâm và Matthis xuất hiện chung, ôm nhau cực ngọt ngào. Cho đến đầu tháng 1/2025, Thiều Bảo Trâm thông báo trong nhóm chat với fan về chuyện đã kết thúc mối quan hệ với người yêu kém tuổi.

Sau nhiều cuộc tình, Thiều Bảo Trâm khá kín tiếng về chuyện yêu đương

Xuất thân mẫu ảnh, Ma Ran Đô có lợi thế vóc dáng cao ráo, cơ bắp rõ nét. Sau loạt dự án đình đám thì Ma Ran Đô đánh dấu bước tiến rõ rệt trên màn ảnh rộng bằng vai diễn Sơn trong Tử Chiến Trên Không. Ở ngoài đời, Ma Ran Đô đúng chuẩn "chất liệu bạn trai", thường xuyên đăng ảnh khoe visual ngời ngời và tính cách có chút "tẻn tẻn" của mình. Ngoài ra, mỗi lần anh tung ảnh selfie hay khoảnh khắc diện tanktop, dân mạng đều xuýt xoa vì visual lẫn body vạm vỡ.

Khi bắt đầu nổi tiếng, khán giả cực kỳ tò mò về cái tên Ma Ran Đô. Được biết, đây là tên thật 100%, hoàn toàn không phải nghệ danh và chính nam diễn viên đã chia sẻ mình từng rất ghét cái tên "kỳ lạ" này. Giải thích về tên gọi đặt biệt của mình, Ma Ran Đô cho biết rằng ngày xưa ở thời của ba mẹ thì ca sĩ Madonna và cầu thủ Maradona là những người rất nổi tiếng nên đã lấy theo tên của họ để đặt tên cho con. Chị gái thì có tên là Ma Đô Na còn anh thì chỉ lấy Ma Ran Đô để tránh trùng tên với chị gái.

Vì tên gọi đặc biệt mà Ma Ran Đô đã rơi vào tình huống oái oăm khi nhiều đồng nghiệp thấy tên lạ nên e dè việc chấp nhận lời mời kết bạn trên mạng xã hội với anh. Cho đến nay, chính cái tên Ma Ran Đô lại khiến anh trở nên đặc biệt, nổi bật và dễ được khán giả nhớ tới hơn.

Ma Ran Đô là một trong những nam thần màn ảnh gây chú ý trong những năm gần đây

Nam diễn viên sở hữu ngoại hình cao ráo, điển trai và gây ấn tượng qua loạt vai diễn trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không,...