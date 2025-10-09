Thiết giáp đổ bộ PTS-2 mang 'vỉ nướng' và hệ thống tác chiến điện tử

Xe vận tải đổ bộ PTS-2 (còn gọi là phà tự hành) phục vụ trong Lực lượng Công binh Nga hiếm khi được chụp ảnh hoặc quay phim.

Tuy nhiên loại phương tiện này cũng được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Những chiếc xe lội nước nói trên lần đầu tiên được đăng tải hoạt động trên kênh Telegram "Ugolok Sitha".

Chiếc xe này được trang bị lưới chống máy bay không người lái vẫn thường được gọi bằng biệt danh "vỉ nướng", cũng như hệ thống tác chiến điện tử giúp ngăn chặn việc nhắm mục tiêu chính xác của UAV đối phương.

PTS-2 thực chất là một chiếc phà tự hành của lực lượng công binh vượt sông.

Phương tiện lội nước này, giống như phiên bản nâng cấp PTS-3, được sản xuất tại Lugansk. Với trọng lượng không tải 24.200 kg, chúng có thể mang theo 12.000 kg hàng hóa và tới 75 binh sĩ.

PTS-2 có cabin được bảo vệ chống lại vũ khí bộ binh nhẹ và mảnh pháo, với hệ thống lọc khí và thông gió, kíp điều khiển gồm 2 người.

Xe thường được trang bị súng máy PKB 7,62 mm để tự vệ, nhưng cũng có khả năng mang theo cả pháo phòng không nòng đôi ZU-23-2 để hỗ trợ hỏa lực.

Công suất động cơ của PTS-2 ở mức 710 mã lực. Tốc độ tối đa trên đường trường đạt 60 km/h và ở đường địa hình là 34 km/h, vận tốc lớn nhất khi bơi trên mặt nước ở mức 12,9 km/h. Quãng đường cơ động bằng nhiên liệu mang theo - 500 km.

PTS-2 là phương tiện nổi tiếng về độ bền bỉ cũng như sự ổn định trong quá trình khai thác sử dụng, nó có khả năng "thồ" các loại xe cơ giới nặng, bơi trên mặt nước để vượt qua chướng ngại vật.