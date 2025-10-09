Chuyên gia Mỹ coi việc chế tạo tiêm kích MiG-41 là 'nhiệm vụ bất khả thi'

Nhà báo Stephen Silver - chuyên gia bình luận của tạp chí Mỹ National Security Journal (NSJ), tuyên bố Nga sẽ không thể chế tạo máy bay chiến đấu MiG-41 thế hệ thứ sáu do lệnh trừng phạt và các vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp.

Tác giả bình luận về tuyên bố gần đây của Phi công danh dự Nga Vladimir Popov rằng phía Nga - trong khuôn khổ dự án Tổ hợp máy bay đánh chặn tầm xa tiên tiến (PAK DP), đang phát triển một loại tiêm kích thế hệ tiếp theo, có thể là MiG-41.

Theo ông Silver, một chiếc máy bay như vậy sẽ có khả năng du hành vũ trụ và đạt tốc độ Mach 4.3, phương tiện này khó có thể trở thành hiện thực vì nó "sẽ không bao giờ vượt ra khỏi bản vẽ".

Ấn phẩm NSJ cho biết: "Cho đến khi các linh kiện cần thiết được lắp đặt xong, MiG-41 sẽ vẫn chỉ là một câu chuyện viễn tưởng hơn là một chiếc máy bay, một lời nhắc nhở rằng tham vọng hàng không vũ trụ của Nga đang vượt xa nền tảng công nghiệp của chính nước này".

Việc chế tạo tiêm kích MiG-41 bị nhận xét vượt quá tầm tay của ngành công nghiệp Nga.

Nhà quan sát cho rằng để chế tạo được MiG-41, trước tiên phía Nga phải giải quyết mọi vấn đề liên quan đến máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57, khi chiếc tiêm kích này cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn cần thiết, Moskva rõ ràng đang tụt hậu xa so với cả Mỹ lẫn Trung Quốc tới hàng chục năm.

Vào tháng 1 năm 2024, ông Viktor Bondarev - Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), đã thông báo rằng máy bay chiến đấu đánh chặn thế hệ thứ sáu MiG-41 đang được phát triển như một phần của dự án PAK DP, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào.

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vẫn chưa nhận được máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-57 mới vào năm 2025, do vướng phải các đơn đặt hàng xuất khẩu.