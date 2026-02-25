Vào nhiều thời điểm khác nhau, các xe bọc thép chở quân hạng nặng dựa trên khung xe tăng T-54/55, T-62 và T-80BV đã được bắt gặp dọc theo đường ranh giới tiếp xúc. Đặc biệt, một số lượng lớn phương tiện chiến đấu được chế tạo dựa trên các phiên bản khác nhau của T-72.

Một biến thể khác của xe bọc thép chở quân, lần này dựa trên xe tăng T-72B3M, đã được giới thiệu trên kênh Telegram "V svete sobytiy" (Trong Ánh Sáng Sự Kiện).

Chiếc thiết giáp này có các dây cáp không bện, tạo thành lớp bảo vệ đầu tiên ở khoảng cách đáng kể so với lớp giáp chính. Tiếp theo là lồng thép và các khối giáp phản ứng nổ. Ngoài ra, nó còn có hệ thống tác chiến điện tử gắn trên nóc.

Trong một trận chiến, "công trình" này đã chịu được các đòn tấn công từ 50 máy bay không người lái Ukraine. Theo ghi nhận, thiệt hại là rất nhỏ - cho thấy quá trình nâng cấp tại hiện trường đã có hiệu quả và chứng minh khả năng bảo vệ phi thường của nó.

Những "công trình cải tạo xe tăng ngay tại chiến trường được binh sĩ Nga thực hiện.

Cũng trên trên kênh Telegram "V svete sobytiy", họ đã đăng tải những bức ảnh về một chiếc T-72B3M với "kiểu tóc" mới, gồm các dây cáp được tháo rời và treo lủng lẳng từ một lưới chống máy bay không người lái khổng lồ gắn phía trên tháp pháo và thân xe.

Phần trước của xe tăng cũng có cấu trúc dạng lưới với các "dây chằng", giúp ngăn chặn máy bay không người lái cảm tử tấn công vào phía trước và phần thân dưới.

Hệ thống tác chiến điện tử cũng được trang bị. Một trong những cỗ chiến xa có thể nhìn thấy được trang bị lưới kéo con lăn, rất cần thiết ở những khu vực bị gài mìn dày đặc.

Hiện tại trên chiến trường, nhiều loại "màn chắn" chống máy bay không người lái có thể được trang bị trên xe tăng, xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh, từ đó tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ cho chúng.