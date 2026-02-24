Đổi sang dùng Samsung tôi mới bắt đầu thấy nhớ iPhone “khôn nguôi”: Quả thật chất lượng vẫn ở đẳng cấp khác

Sau nhiều năm gắn bó với iPhone như một "vật bất ly thân", cây bút Tashreef Shareef của MakeUseOf đã quyết định thực hiện một bước ngoặt lớn: chuyển sang điện thoại Samsung cho lần nâng cấp máy tiếp theo.

Dù trải nghiệm mới mẻ này mang lại khá nhiều sự thú vị nhưng vẫn có những khía cạnh khiến anh cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn.

Dưới đây là chia sẻ của Tashreef.

4. Chất lượng ứng dụng trên iOS vẫn ở một đẳng cấp khác

Sự khác biệt đầu tiên mà tôi nhận ra ngay sau khi chuyển sang Samsung là rất nhiều ứng dụng phổ biến hoạt động có phần kém mượt mà hơn trên Android. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là tình trạng này xảy ra ngay cả với các ứng dụng "gà nhà" của Google.

Cứ ngỡ Android sẽ là nền tảng ổn định nhất để sử dụng YouTube, nhưng thực tế tôi lại thường xuyên gặp phải những lỗi vụn vặt như tính năng Picture-in-Picture (hình trong hình) bị lỗi hay trình điều khiển phát video bị treo cứng. Đây là những vấn đề mà tôi chưa từng gặp phải khi còn dùng iPhone.

Các ứng dụng mạng xã hội thậm chí còn gây thất vọng hơn. Trong hầu hết các buổi ra mắt sản phẩm, Samsung luôn nhấn mạnh vào việc hợp tác với các ông lớn mạng xã hội để cải thiện hiệu suất camera trong các ứng dụng như Instagram hay Snapchat.

Thế nhưng, kết quả thực tế vẫn tệ đến mức khó tin. Camera tích hợp trong Instagram vẫn cho chất lượng ảnh kém xa so với ứng dụng camera gốc, và nếu đặt lên bàn cân với chiếc iPhone cũ của tôi thì đúng là "một trời một vực". Ảnh vẫn bị nhiễu hạt và thiếu sắc nét, khiến tôi buộc phải dùng app camera mặc định để chụp rồi mới đăng lên thay vì thao tác trực tiếp.

Ngay cả ở mảng chơi game, iOS cũng giữ vững vị thế thượng phong. Nhiều tựa game đồ họa nặng như Genshin Impact mặc định chạy ở mức thiết lập đồ họa và độ phân giải cao hơn trên iPhone. Thậm chí, máy còn duy trì được tốc độ khung hành ổn định hơn hẳn.

3. iPhone luôn nhận bản cập nhật phần mềm đúng hạn

Đây không phải là vấn đề chung của mọi thương hiệu Android, nhưng Samsung rõ ràng là một trong những cái tên gây thất vọng nhất về tính kịp thời của các bản cập nhật. Có rất nhiều tính năng thú vị trên OneUI 7 mà tôi rất thích, nhưng quy trình triển khai lại là một mớ hỗn độn.

Để dễ hình dung: Android 15 đã chính thức cập bến các dòng máy Google Pixel từ tháng 10/2024. Vậy mà mãi đến tận tháng 6/2025, chiếc Galaxy S24 Ultra của tôi mới nhận được bản cập nhật OneUI 7 dựa trên Android 15. Tức là chậm hơn tới 8 tháng! Vào thời điểm bản cập nhật đó đến tay tôi, Google thậm chí đã bắt đầu thử nghiệm bản Beta cho Android 16.

Tôi không kỳ vọng Samsung phải cập nhật tức thì cho mọi dòng máy Galaxy A hay các thiết bị giá rẻ đời cũ, nhưng chúng ta đang nói về Galaxy S24 Ultra – một chiếc flagship mới chỉ ra mắt hơn một năm (thời điểm tác giả mua máy). Thế nhưng, bản cập nhật vẫn bị trì hoãn hàng tháng trời. Sau tất cả những lời quảng cáo rầm rộ về việc Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật trong 7 năm, việc họ "hụt hơi" ngay trong chu kỳ đầu tiên khiến tôi cảm thấy có gì đó sai sai.

Trong những tháng chờ đợi đó, tôi biết chính xác mình đang bỏ lỡ những gì. Cảm giác bị bỏ lại phía sau khiến tôi càng trân trọng sự nhất quán của iPhone. Khi Apple tung ra một phiên bản iOS mới, mọi thiết bị được hỗ trợ đều nhận được bản cập nhật vào cùng một ngày, cùng một giờ.

2. Hệ sinh thái của Apple vẫn vượt trội về độ ổn định

Công bằng mà nói, Samsung đã làm khá tốt trong việc xây dựng hệ sinh thái của riêng mình; họ có phiên bản "AirDrop" riêng, khả năng đồng bộ thiết bị liền mạch và kết nối tốt giữa laptop, máy tính bảng và thiết bị đeo. Trên lý thuyết, họ có đủ mọi tính năng. Nhưng trong thực tế, mọi thứ vẫn tạo cảm giác rời rạc và thiếu ổn định.

Ví dụ, bạn có thể dùng Quick Share để chia sẻ tệp không dây; theo trải nghiệm của tôi, khi nó hoạt động bình thường thì tốc độ còn nhanh hơn cả AirDrop. Tuy nhiên, chữ "khi" đó mang sức nặng rất lớn. Thường thì tính năng này từ chối hoạt động một cách khó hiểu. Đã có rất nhiều lần tôi bỏ cuộc và đi tìm sợi cáp USB – bởi vì bằng một cách nào đó, vào năm 2025, dùng dây vẫn là cách nhanh và tin cậy nhất để chuyển dữ liệu.

Ngay cả Galaxy Buds, vốn dĩ phải kết nối tức thì với điện thoại, đôi khi cũng "trở quẻ". Tôi đã phải không ít lần vào tận cài đặt Bluetooth để kết nối thủ công. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ phải bận tâm khi dùng AirPods với iPhone.

Về mảng máy tính bảng, hệ sinh thái của Samsung lại vấp phải một rào cản khác. Dù tablet Android đã có những bước tiến dài, nhưng ứng dụng cho máy tính bảng vẫn rất "hên xui".

Một số ứng dụng được tối ưu tốt, trong khi số khác trông chẳng khác gì một phiên bản điện thoại bị phóng to một cách thô kệch. Điểm yếu duy nhất trước đây của iPad là khả năng đa nhiệm, nhưng iPadOS 26 đã giải quyết triệt để vấn đề này với hàng loạt tính năng tuyệt vời.

Tôi không phủ nhận Samsung có hệ sinh thái. Nó hiện hữu và xét về tính năng thì gần như tương đồng 1:1 với Apple. Nhưng theo trải nghiệm của tôi, không có thành phần nào hoạt động thực sự hoàn hảo. Việc liên tục gặp lỗi vặt khiến toàn bộ trải nghiệm giống như một sự chắp vá chưa tới.

1. iOS mang lại cảm giác thống nhất và liền mạch

Một trong những điều tôi trân trọng nhất sau thời gian dài dùng iPhone chính là cảm giác mọi thứ sinh ra là để dành cho nhau. iOS được xây dựng như một hệ thống đơn nhất với ngôn ngữ thiết kế nhất quán, giúp mọi thao tác trở nên trôi chảy.

Ngược lại, trên điện thoại Samsung, đôi khi tôi cảm thấy như đang dùng hai ý tưởng khác nhau bị trộn lẫn. Bạn có một phiên bản Android của Google, sau đó Samsung phủ thêm một lớp tùy biến của riêng họ lên trên, và kết quả không phải lúc nào cũng hòa hợp.

Chẳng hạn, một số ứng dụng sử dụng app Gallery của Samsung để chọn ảnh, trong khi số khác lại dùng Google Photos. Không có cách nào đơn giản để thiết lập một ứng dụng mặc định cố định. Bạn cứ phải chuyển đổi qua lại giữa hai ứng dụng mà không hiểu tại sao, điều này thực sự gây khó chịu sau một thời gian sử dụng.

Chưa kể đến câu chuyện về kho ứng dụng. Bạn có cả Play Store và Galaxy Store được cài sẵn. Hầu hết mọi người sẽ dùng Play Store, nhưng Samsung cứ liên tục thúc đẩy phiên bản của họ với các ứng dụng và bản cập nhật độc quyền. Điều này tạo cảm giác dư thừa và làm rác máy.

Trên hết là tình trạng ứng dụng trùng lặp. Bạn có Samsung Internet và Chrome, Tin nhắn Samsung và Tin nhắn Google, rồi cả Lịch Samsung và Lịch Google. Với người mới, điều này cực kỳ gây lú và bạn sẽ không biết nên dùng cái nào là tốt nhất. Trên iOS, mỗi ứng dụng chỉ có một phiên bản duy nhất, và bạn không bao giờ phải đau đầu vì vấn đề này.