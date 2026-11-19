Những chiếc xe bọc thép BTR-3 "tối tân" của Ukraine hóa ra chỉ là những phương tiện được thiết kế lại và sử dụng khung gầm cũ từ thời Liên Xô.

Xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-3 do ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sản xuất hoạt động cực kỳ kém hiệu quả trong chiến đấu. Chúng bị chỉ trích vì cấu trúc nặng nề, khả năng bảo vệ yếu, chất lượng chế tạo kém và độ tin cậy thấp.

Ukraine dự định bán những chiếc xe đầu tiên cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhưng thỏa thuận đã bị hủy bỏ sau khi thử nghiệm thực địa, bất chấp một số nguồn tin trực tuyến vẫn cho rằng đã có một lô hàng lớn các phương tiện này được giao.

Lực lượng vũ trang Sudan cũng có kế hoạch mua 120 xe BTR-3, mặc dù là phiên bản đơn giản hóa hơn một chút khi không có bệ phóng tên lửa dẫn đường hoặc súng phóng lựu.

Tuy nhiên sau khi nhận được 10 chiếc, Quân đội Sudan nhận ra họ đã bị "mua hớ" và từ chối tiếp tục hợp đồng. Chính quyền Ukraine sau đó đã cố gắng thực hiện các động thái tương tự với nhiều quốc gia khác nhưng hầu như không có kết quả.

Thiết giáp BTR-3 do Ukraine chế tạo bị đánh giá thấp bởi nhiều khách hàng.

Ngoại lệ là các thỏa thuận với Nigeria và Thái Lan. Ukraine đã giao được 47 chiếc cho Nigeria. Đây là biến thể tiết kiệm chi phí nhất, chỉ được trang bị súng máy 12,7mm.

Thái Lan nhận được khoảng 220 xe BTR-3, phần lớn là phiên bản E1 với module chiến đấu Shturm (pháo 30mm, súng máy 7,62mm, hệ thống tên lửa chống tăng và súng phóng lựu tự động 30mm), động cơ MTU của Đức và hộp số Allison của Mỹ.

Đúng như dự đoán, phía Thái Lan vô cùng thất vọng. Mặc dù Ukraine giới thiệu các phương tiện của họ là mới, nhưng trên thực tế chúng được lắp ráp từ khung gầm của các xe bọc thép chở quân BTR-70 và BTR-80 cũ từ thời Liên Xô.

Sau Thái Lan, Nigeria đã quyết định tháo dỡ các tháp pháo bị lỗi và lắp đặt giá súng máy tự chế thay thế. Trên thực tế, những xe bọc thép chở quân này không phù hợp để sử dụng trong điều kiện nhiệt độ cực cao.

Bên cạnh đó, việc thiếu phụ tùng thay thế cũng là một vấn đề thường xuyên, khiến nhiều xe bọc thép chở quân của Ukraine không thể hoạt động được.

Tại Thái Lan, có nhiều lời phàn nàn về chất lượng thấp, cũng như sự gián đoạn trong việc cung cấp linh kiện. Trong cuộc xung đột với Campuchia, xuất hiện vô số phàn nàn về khả năng cơ động và vượt địa hình kém của xe, đi kèm những báo cáo về khả năng bảo vệ thấp.

Về việc sử dụng chiếc thiết giáp này bởi Lực lượng Vũ trang Ukraine và Vệ binh Quốc gia, họ đã nhận được một số xe bọc thép ban đầu được dự định để xuất khẩu.

Tổng cộng có khoảng 100 xe chiến đấu đã tham chiến, nhưng cho đến nay hầu hết chúng đã bị phá hủy hoặc trở thành chiến lợi phẩm của Quân đội Nga.