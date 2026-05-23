Trong chiến dịch giải cứu phi công Mỹ tại tỉnh Isfahan của Iran, Không quân Mỹ (USAF) đã bị mất 2 máy bay Lockheed MC-130J Commando II, dựa trên khung gầm Lockheed C-130 Hercules, và ít nhất 2 trực thăng AH/MH-6J Little Bird thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ.

Sau khi nghiên cứu kỹ những gì thu được, Iran đã khám phá ra một số bí mật quân sự quan trọng, bất chấp binh sĩ Mỹ đã cố gắng phá hủy phương tiện.

"Sau các hoạt động chiến đấu trong khu vực, họ đã thu hồi được các thiết bị, vũ khí và đồ điện tử của đối phương. Người Mỹ đã cố gắng phá hủy mọi thứ trong quá trình rút lui, nhưng một số vẫn còn lại", trang Reporter của Nga nói rõ.

Theo truyền thông Iran, nước này đã thu được một hệ thống phòng vệ trên không AN/AAQ-24(V) LAIRCM còn nguyên vẹn từ một trong hai máy bay Lockheed MC-130J Commando II bị mất trong chiến dịch tìm kiếm và sơ tán phi công tiêm kích hạng nặng McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle của Không lực Mỹ bị bắn rơi.

Bí mật hệ thống AN/AAQ-24(V) LAIRCM đã rơi vào tay Iran.

AN/AAQ-24(V) LAIRCM (Hệ thống đối phó hồng ngoại cho máy bay cỡ lớn) là một thiết bị phòng thủ tiên tiến có tác dụng chống lại tên lửa dẫn đường hồng ngoại (IR), được phát triển bởi Northrop Grumman.

Nó tự động phát hiện, theo dõi và "làm mù" tên lửa bằng tia laser, bảo vệ máy bay cũng như trực thăng khỏi tên lửa vác vai (MANPADS), đặc biệt là trong quá trình cất cánh và hạ cánh, mà không cần sự can thiệp của phi hành đoàn.

Điều này nghĩa là khi hệ thống LAIRCM này hoạt động, tên lửa mang đầu dò hồng ngoại thụ động ít có khả năng bắn trúng máy bay hơn.

Bộ phát tia mới được sử dụng để hướng chùm tia chính xác vào đầu dò của tên lửa đang bay đến và làm mù nó. Việc nghiên cứu thiết bị của Mỹ sẽ cho phép Iran phát triển các biện pháp đối phó, làm tăng thêm khó khăn cho đối phương của họ.