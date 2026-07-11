Thiên tài gương mặt mới xuất hiện: VĐV bơi lội từ bỏ ước mơ rồi làm ca sĩ, nhan sắc sinh ra để nổi tiếng

Đây chính là thiên tài visual mới khiến giới trẻ bùng nổ.

Chỉ sau chưa đầy một năm ra mắt cùng CORTIS, Keonho không chỉ được đánh giá là một trong những idol đa tài của thế hệ 5 mà còn nổi lên như "thiên tài gương mặt" mới của Kpop. Những ngày qua, nhan sắc Keonho - em út nhóm nhạc CORTIS đang trở thành tâm điểm trên các diễn đàn và mạng xã hội. Loạt hình ảnh của nam idol nhanh chóng lọt hot topic nhờ visual nổi bật, thậm chí nhiều cư dân mạng cho rằng gương mặt của Keonho đủ sức "gánh" mọi kiểu trang phục.

Keonho - nam thần tượng được ví như thiên tài gương mặt mới của Kpop:

Loạt bình luận khen ngợi nhan sắc Keonho:

- Đẹp trai cực phẩm thật.

- Cậu ấy có sức mạnh dùng gương mặt để cân hết mọi thứ.

- Tôi không thật sự cảm được bộ đồ nhưng gương mặt đã chiến thắng tất cả.

- Đây đúng là mỹ nam.

- Lâu lắm rồi tôi mới nhìn một nam idol và nghĩ ngay: đúng là mỹ nam.

- Keonho đẹp trai một cách tự nhiên, gần như lúc nào cũng chỉ trang điểm rất nhẹ.

- Dù mặc đồ rách rưới thì gương mặt này vẫn thắng.

- Đẹp trai đến mức chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt.

- Mới sinh năm 2009 mà sao lại đẹp như vậy, sau Cha Eun Woo thì đây chính là thiên tài gương mặt.

- Đẹp trai được Jung Kook công nhận mà.

Đây mà là gương mặt của học sinh cấp ba sao?

Không ít người còn nhận xét Keonho sở hữu nét đẹp rất riêng với làn da tươi tắn khỏe khoắn, đôi mắt sâu và khí chất cổ điển. Mỗi khi cười tươi, Keonho như thắp sáng cả khung hình. Visual của Keonho có sự thân thiện, gần gũi chuẩn nam thần, khiến người xem cảm thấy dễ chịu và dễ thu hút. Phần lớn bình luận đều thống nhất rằng chính visual của Keonho đã khiến tổng thể trở nên nổi bật. Trong các idol thế hệ mới hiện tại, Keonho chính là nhân tố nổi bật được chú ý nhờ nhan sắc.

Em út CORTIS - Keonho

Ít ai biết rằng trước khi trở thành thần tượng, Keonho từng có một lộ trình hoàn toàn khác. Tên thật của nam idol là Ahn Keonho, sinh ngày 14/2/2009 tại Suwon (Gyeonggi-do, Hàn Quốc). Từ nhỏ, Keonho theo đuổi bơi lội chuyên nghiệp suốt khoảng 5 năm. Cậu từng đạt thành tích đứng đầu ở nhiều giải đấu dành cho học sinh và được đánh giá là vận động viên trẻ đầy triển vọng.

Bước ngoặt đến vào năm 2021, khi Keonho đang học lớp 6. Trong một lần được tuyển trạch viên của BigHit Music phát hiện nhờ ngoại hình nổi bật, cậu quyết định từ bỏ con đường thể thao để trở thành thực tập sinh. Sau đó, Keonho cũng thay đổi định hướng học tập, dừng việc học tại trường Trung học Chonggye để tập trung toàn thời gian cho âm nhạc.

Trước khi làm idol, Keoho là 1 vận động viên bơi lội từ nhỏ

Quyết định mạo hiểm ấy đã mở ra một hành trình mới. Keonho chính thức ra mắt cùng CORTIS vào ngày 18/8/2025, là thành viên nhỏ tuổi nhất. Dù nhóm không phân chia vị trí cố định, Keonho nhanh chóng chứng minh khả năng sáng tác đáng nể khi mới ở tuổi thiếu niên. Trong EP đầu tay Color Outside the Lines, nam idol đều có tên trong phần credit sáng tác của toàn bộ 5 ca khúc, bao gồm What You Want, GO!, JoyRide và Lullaby.

Đến màn tái xuất với EP GREENGREEN vào tháng 5/2026, Keonho tiếp tục góp mặt trong quá trình sáng tác các ca khúc như TNT, REDRED và ACAI, cho thấy tư duy âm nhạc không phải dạng vừa. Không chỉ sáng tác, Keonho còn trực tiếp tham gia xây dựng vũ đạo cho ca khúc GO! cũng như đóng góp ý tưởng trong quá trình phát triển concept, sản xuất MV cùng các thành viên tại Los Angeles và New Zealand.

Chỉ chưa đầy một năm sau khi ra mắt, CORTIS trở thành nhóm nam có tốc độ tăng trưởng danh tiếng nhanh nhất của Kpop thế hệ thứ 5

Chỉ chưa đầy một năm sau khi ra mắt, cùng với CORTIS, Keonho đã trở thành một trong những gương mặt có tốc độ tăng trưởng danh tiếng nhanh nhất của Kpop thế hệ thứ 5. Nam idol liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu tân binh nam trong hai tháng liên tiếp sau debut và duy trì vị trí trong nhóm nghệ sĩ Gen 5 có chỉ số truyền thông cao nhất.

Cam thường cũng không làm khó được nhan sắc của Keonho:

Visual của Keonho cũng được nhiều chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc đánh giá sở hữu tỷ lệ gương mặt hài hòa theo tiêu chuẩn vẻ đẹp xứ kim chi. Không ít ý kiến ví nam idol mang nét cổ điển của các tài tử thập niên 1990, đồng thời gọi anh là "thiên tài gương mặt" hay "chuẩn visual mới" của Kpop.

Fancam ACAI của Keonho

Thần thái sân khấu cực kỳ thu hút

Nhờ ngoại hình nổi bật, các video cá nhân, fancam và clip ngắn của Keonho luôn nằm trong nhóm có lượng tương tác cao trên TikTok và Instagram. Nam idol cũng thường xuyên được truyền thông Hàn Quốc đặt lên bàn cân với Cha Eun Woo. Visual của Keonho còn khiến Jung Kook công nhận. Em út toàn cầu của BTS từng dành lời khen cho ngoại hình của Keonho ngay trên sóng livestream.

Jung Kook khen Keonho đẹp trai (clip: leshn0409)

Không chỉ dừng ở sức hút trên mạng xã hội, Keonho còn chứng minh giá trị thương mại khi nhiều sản phẩm cậu sử dụng hoặc quảng bá như tai nghe, nước hoa hay son dưỡng môi đều nhanh chóng rơi vào tình trạng "cháy hàng" tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều thị trường phương Tây.

Keonho đang sở hữu những lợi thế lớn nhất của 1 ngôi sao Kpop, từ ngoại hình, tài năng đến sức hút truyền thông:

Ở tuổi 17, Keonho đang sở hữu tất cả những yếu tố mà một ngôi sao Kpop thế hệ mới cần có: ngoại hình nổi bật, khả năng sáng tác, tư duy nghệ thuật và sức hút truyền thông. Từ một cậu bé từng nuôi giấc mơ trở thành vận động viên bơi lội, Keonho đang từng bước khẳng định vị thế như một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của làn sóng Kpop Gen 5.