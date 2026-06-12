Thiên kim tiểu thư tưởng thắng cả showbiz: Nhân cách, tài năng bảo chứng 20 năm, 1 lần đổ vỡ cả thế giới tiếc nuối

Mỹ nhân này có sự nghiệp hơn hai thập kỷ khiến nhiều người mơ ước.

Thiên kim tiểu thư chia tay mối tình 14 năm khiến cả thế giới tiếc nuối

Sooyoung (SNSD) đang trở thành cái tên được bàn tán nhiều trên mạng xã hội sau thông tin chia tay nam diễn viên Jung Kyung Ho. Việc cặp đôi khép lại mối tình kéo dài 14 năm khiến không ít khán giả bàng hoàng, tiếc nuối bởi họ từng được xem là một trong những chuyện tình đẹp và bền bỉ nhất Kbiz.

SooYoung gâyn chú ý khi thông báo chia tay mối tình 14 năm với Jung Kyung Ho

Sooyoung và Jung Kyung Ho được cho là quen biết khi cùng theo học ngành Sân khấu tại Đại học Chung-Ang. Tin đồn hẹn hò của cả hai bắt đầu xuất hiện từ năm 2013, nhưng thời điểm đó hai bên đều phủ nhận, chỉ cho biết họ là mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết trong nghề.

Đến tháng 1/2014, sau khi truyền thông Hàn tung loạt ảnh hẹn hò, công ty quản lý của Sooyoung và Jung Kyung Ho mới chính thức xác nhận cả hai đang yêu nhau. Từ đó, cặp đôi trở thành một trong những mối quan hệ hiếm hoi nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng, nhất là khi cả hai đều hoạt động trong làng giải trí nhưng vẫn giữ được sự kín tiếng cần thiết.

Trong suốt hơn một thập kỷ bên nhau, Sooyoung và Jung Kyung Ho không phô trương tình cảm trên mạng xã hội, nhưng nhiều lần được bắt gặp hẹn hò giản dị ngoài đời

Trong suốt hơn một thập kỷ bên nhau, Sooyoung và Jung Kyung Ho không phô trương tình cảm trên mạng xã hội, cũng hiếm khi biến chuyện riêng tư thành tâm điểm truyền thông. Tuy vậy, cả hai vẫn thỉnh thoảng nhắc đến nhau với thái độ ấm áp, đồng thời nhiều lần được bắt gặp hẹn hò giản dị ngoài đời. Chính sự bền bỉ, văn minh và kín đáo này khiến chuyện tình của họ được khán giả yêu mến, thậm chí nhiều người từng kỳ vọng cặp đôi sẽ đi đến một hôn lễ viên mãn.

Tuy nhiên, đến ngày 9/6/2026, Sooyoung và Jung Kyung Ho xác nhận đã chia tay sau 14 năm hẹn hò. Công ty quản lý của Sooyoung cho biết cả hai đã đường ai nấy đi nhưng vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt. Phía Jung Kyung Ho cũng xác nhận thông tin chia tay, đồng thời không chia sẻ thêm vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ.

Thông báo chia tay sau 14 năm bên nhau của cặp đôi khiến nhiều người tiếc nuối

Thông báo này nhanh chóng khiến dư luận xôn xao. Với nhiều khán giả, việc Sooyoung và Jung Kyung Ho khép lại mối tình kéo dài hơn một thập kỷ không chỉ là tin buồn của riêng người hâm mộ hai nghệ sĩ, mà còn là kết thúc buồn cho một trong những chuyện tình từng được xem là biểu tượng bền bỉ của showbiz Hàn.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Sooyoung cũng là điểm khiến công chúng quan tâm. Cô thường được truyền thông Hàn nhắc đến như một trong những "thiên kim tiểu thư" của Kpop Gen 2 nhờ xuất thân khá giả. Gia đình Sooyoung được cho là có nền tảng trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc; căn nhà rộng rãi từng được hé lộ trên truyền hình cũng khiến hình ảnh "idol sinh ra ở vạch đích" của cô được bàn tán nhiều năm.

SooYoung thường được truyền thông Hàn nhắc đến như một trong những "thiên kim tiểu thư" của Kpop Gen 2

Tuy nhiên, Sooyoung không chỉ được nhớ đến vì gia thế. Cô vẫn tự xây dựng sự nghiệp riêng bằng hơn 20 năm hoạt động bền bỉ, từ ca hát, MC đến diễn xuất. Chính sự độc lập này giúp hình ảnh "thiên kim tiểu thư" của Sooyoung không bị đóng khung ở xuất thân giàu có, mà trở thành một phần thú vị trong profile của một nữ nghệ sĩ có nền tảng tốt nhưng vẫn làm nghề nghiêm túc.

Sự nghiệp hơn 20 năm từ idol nhóm nữ quốc dân đến diễn viên chạm ngõ Hollywood

Sooyoung là một trong những gương mặt Gen 2 có hành trình hoạt động bền bỉ đáng chú ý của Kpop. Trước khi được biết đến rộng rãi với tư cách thành viên SNSD, cô đã sớm bước vào showbiz từ khi còn rất nhỏ. Năm 2002, Sooyoung ra mắt tại Nhật trong nhóm đôi Route 0, khi mới khoảng 12 tuổi. Dù dự án này không kéo dài quá lâu, đây vẫn là cột mốc cho thấy Sooyoung đã có kinh nghiệm đứng trước ống kính, sân khấu và tiếp xúc với môi trường giải trí quốc tế từ rất sớm.

Soo Young có sự nghiệp hơn 20 năm vô cùng thành công

Đến năm 2007, Sooyoung chính thức debut cùng SNSD dưới trướng SM Entertainment. Đây cũng là bước ngoặt lớn đưa tên tuổi cô vươn lên hàng idol đình đám. Cùng SNSD, Sooyoung góp mặt trong giai đoạn rực rỡ nhất của Kpop Gen 2, khi nhóm liên tục tạo nên những bản hit quốc dân như Gee, Genie, Oh!, The Boys hay I Got A Boy . SNSD không chỉ là nhóm nữ hàng đầu Hàn Quốc mà còn là biểu tượng mở đường cho làn sóng Kpop lan rộng ra châu Á và thế giới.

Sooyoung là thành viên nổi bật trong đội hình của SNSD

Trong đội hình SNSD, Sooyoung gây ấn tượng nhờ chiều cao nổi bật, khả năng trình diễn tốt, sự duyên dáng khi tham gia show giải trí và vốn tiếng Nhật giúp nhóm thuận lợi hơn khi hoạt động tại thị trường Nhật Bản. Chính những yếu tố này khiến Sooyoung trở thành một mảnh ghép khó thay thế trong đội hình nhóm nữ quốc dân.

Sau thời kỳ đỉnh cao cùng SNSD, Sooyoung không chọn cách đứng yên trong hào quang nhóm nữ quốc dân mà từng bước mở rộng sự nghiệp sang diễn xuất. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim như The Third Hospital, Dating Agency: Cyrano, My Spring Days, Run On, So I Married the Anti-fan, If You Wish Upon Me, Not Others hay Second Shot at Love .

Những năm gần đây, Sooyoung vẫn duy trì nhịp hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Cô liên tục xuất hiện trong các dự án phim truyền hình, thử sức với sân khấu kịch và phát hành single solo Nhật Unstoppable , cho thấy sự chủ động làm mới hình ảnh sau nhiều năm hoạt động. Không còn chỉ được nhắc đến như một mảnh ghép của SNSD, Sooyoung dần xây dựng profile riêng của một nữ nghệ sĩ đa năng, có thể đi qua nhiều lĩnh vực khác nhau mà vẫn giữ được sức hút.

Sooyoung có bước tiến ra thị trường quốc tế khi góp mặt trong dự án Hollywood From the World of John Wick: Ballerina

Đáng chú ý, Sooyoung còn có bước tiến ra thị trường quốc tế khi góp mặt trong dự án Hollywood From the World of John Wick: Ballerina . Dù không phải vai diễn trung tâm, sự xuất hiện trong một thương hiệu điện ảnh lớn vẫn là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của nữ idol Gen 2.

Từ cô bé ra mắt tại Nhật năm 12 tuổi đến nghệ sĩ có hơn 20 năm hoạt động, Sooyoung cho thấy sức bền hiếm có của một idol đi đường dài bằng sự kiên trì và không ngừng mở rộng giới hạn bản thân. Đặc biệt, khi SNSD đang tiến gần cột mốc 20 năm debut, người hâm mộ đang vô vùng mong đợi vào màn tái xuất của Sooyouyng cùng nhóm nhạc quốc dân.

Ảnh: X/IG















