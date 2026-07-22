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Thiên Ân dọn nhà, Kỳ Duyên rao bán, dân tình ghé xem lặng lẽ tủi thân

Chhrist
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Màn thanh lý của hai nàng hậu khiến dân tình háo hức quẹo lựa rồi lại... ngậm ngùi quẹo ra.

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ biến trang cá nhân thành một gian hàng thanh lý vô cùng nhộn nhịp. Lý do bắt đầu rất đơn giản: cô vừa cùng "bé Bơ" Thiên Ân tổng vệ sinh nhà cửa và phát hiện ra hàng loạt món đồ vẫn còn mới nguyên nhưng không có nhu cầu sử dụng. Với tinh thần san sẻ, nàng hậu hào hứng đăng status rủ rê chị em "quẹo lựa" sắm sửa với lời hứa hẹn giá cực hời.

- Ảnh 1.

Mô tuýp "dọn nhà - thanh lý" quen thuộc không có gì phải bàn cãi nhưng bài đăng đang nhận tương tác cao của Kỳ Duyên thì lạ lắm.

Dòng trạng thái gần gũi, ngọt ngào của Kỳ Duyên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thế nhưng, hào hứng chưa được bao lâu, người hâm mộ đã nhận ngay một cú sốc khi ngó xuống danh sách vật phẩm được cô đăng tải bên dưới phần bình luận. Chẳng phải quần áo thường ngày hay đồ gia dụng như hình dung ban đầu, "sạp hàng" của Kỳ Duyên trải dài những món đồ hiệu có giá khởi điểm từ vài triệu đồng và nhanh chóng vọt lên ngưỡng vài chục triệu.

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Dưới quầy hàng thanh lý, cả một thế giới túi xách trong mơ lần lượt hiện ra với nhiều mẫu IT-bag trong quá khứ. Không khó để nhận ra những chiếc handbag kinh điển như Chanel Boy góc cạnh, LV Petite Malle với dáng rương di sản... đều là những item mang nét quý phái, vương giả từng gắn với phong cách thời trang của Kỳ Duyên những năm trước 2020.

- Ảnh 3.

"Những con tướng" Chanel Boy sang xịn mịn gợi nhớ đến hình ảnh nhiều năm trước của Kỳ Duyên...

- Ảnh 4.

...hẳn là phải từ 2018.

- Ảnh 5.

Kỳ Duyên nhắc nhở đội mũ tennis của Dsquared2 có thể dùng để đánh bất cứ môn gì miễn là đừng... đánh nhau.

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Một chiếc ví Valentino mới tinh mà nàng hậu không nhớ đã từng mua, được rao bán với giá 4 triệu - là con số vừa tầm theo nhiều netizen nhận xét, nhưng công bằng mà nói thiết kế này có phần khá lỗi thời.

Chứng kiến những con số vượt ngoài tầm tay, phần bình luận dưới bài đăng lập tức biến thành một đại hội tiếu lâm. Rất đông khán giả đồng lòng để lại những phản ứng vừa hài hước vừa ngậm ngùi:

- Đã quẹo dô dòm, giờ quẹo ra.

- Cũng vào hóng xong nhìn lại số dư.

- Quẹo xong lựa nhưng rồi lặng lẽ đi ra.

- Sale một cái nhịn ăn cở mấy năm.

- Tìm mãi mới thấy có cái 4 triệu nhưng lương tháng có 5 triệu sao mua...

Trước loạt phản ứng dở khóc dở cười của dân tình, Kỳ Duyên phải vội vàng viết thêm đôi dòng đính chính đáng yêu: "Em bán túi xách, phụ kiện, đồ hiệu nha cả nhà iu".

- Ảnh 7.

Xét một cách thực tế, dù đã qua sử dụng nhưng dàn túi xách được nàng hậu đăng bán đều thuộc hàng "đáng đồng tiền bát gạo", là cơ hội săn đồ second-hand hấp dẫn cho các tín đồ thời trang. Các thiết kế được nàng hậu cho lên sàn hầu hết là những mẫu túi đặc trưng, best-seller, thuộc nhóm timeless, sở hữu độ nhận diện cao và giữ giá tương đối tốt trên thị trường chuyển nhượng túi hiệu.

Đơn cử như chiếc Chanel Boy Medium Bag, giá mua mới tại store vào năm 2026 đã chạm ngưỡng 7.400 USD (hơn 194 triệu đồng), được Kỳ Duyên thanh lý lại với giá 75 triệu đồng. Hay mẫu Celine Teen Triomphe có giá chính hãng hiện rơi vào khoảng 3.400 Euro (hơn 100 triệu đồng), cũng xuất hiện trong danh sách thanh lý với con số 42 triệu đồng.

Dù có không ít bình luận trêu chọc về mức giá xa tầm với, độ hot từ gian hàng của Kỳ Duyên là không thể phủ nhận. Ngay sau đó, nàng hậu cũng thông báo một số mẫu túi hot của Chanel đã chính thức tìm được chủ nhân mới trong tíc tắc.

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Kinh điển như Chanel Boy màu đen thì không chỉ là một món hàng thời trang, đây còn là một chiếc túi đáng đầu tư theo mức giá ngày càng leo thang của hãng.

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Gu thời trang ngày càng tối giản, những thiết kế nhiều chi tiết như City Knot dù đến từ Bottega Veneta cũng không còn phù hợp với Kỳ Duyên.

Bên cạnh quầy hàng "pop-up" ngẫu hứng vừa mở trên Facebook, hai nàng hậu thực tế còn có chung một trang thanh lý tủ đồ chuyên nghiệp, nơi liên tục cập nhật các thiết kế thời trang và phụ kiện xa xỉ đã qua sử dụng với hình ảnh được chụp chỉn chu. Nhờ uy tín cá nhân cùng gu thẩm mỹ đã được bảo chứng của Kỳ Duyên, các item xa xỉ phẩm xuất hiện tại đây đang được các tín đồ "tẩu tán" với tốc độ nhanh chóng.

Ảnh: FBNV

Nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc tái hôn với 1 viện trưởng, sở hữu biệt thự 10 phòng ngủ, sống đơn giản
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Tags

sao hoa ngữ

Thiên Ân

Kỳ Duyên

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