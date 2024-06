Thích ứng biến đổi khí hậu thông qua ngành nước

Mới đây, Quỹ Quốc tế Singapore (Singapore International Foundation - SIF) đã phối hợp với Diễn đàn Kinh tế thế giới để cho ra mắt Chương trình Hợp tác Đông Nam Á về thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ngành nước (The Southeast Asia Partnership for Adaptation through Water - SEAPAW).

Chương trình có sự tham gia của nhiều bên liên quan trong khu vực, với mục tiêu giải quyết những thách thức chính của biến đổi khí hậu, tập trung vào các vấn đề liên quan đến ngành nước.

Thông qua thúc đẩy hành động giữa các bên liên quan, SEAPAW hướng tới mục tiêu củng cố một tầm nhìn chung, thúc đẩy các dự án xuyên biên giới, và thúc đẩy nguồn tài chính cho công tác thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua các mô hình đối tác công-tư-từ thiện.

SEAPAW sẽ tập trung vào công tác xây dựng cộng đồng, cũng như xác định các dự án trong các lĩnh vực chính được nhiều bên quan tâm, nhằm thúc đẩy khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của khu vực Đông Nam Á. SEAPAW cũng sẽ cập nhật về những thành tựu của khu vực trong quá trình thực hiện các mục tiêu về nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của SEAPAW phù hợp với lời kêu gọi hành động tập thể của Ủy ban toàn cầu về Kinh tế tài nguyên nước (Global Commission on the Economics of Water - GCEW) – nhằm cải thiện tình hình theo hướng tích cực và xây dựng một tương lai bền vững và công bằng cho ngành nước.

Buổi ra mắt Chương trình Hợp tác Đông Nam Á về thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ngành nước - SEAPAW (Ảnh: SIF)

Tại buổi ra mắt của SEAPAW, với tư cách là Nhà bảo trợ của SIF, đồng Chủ tịch của GCEW, và là một Thành viên trong Ban Quản trị của Diễn đàn Kinh tế thế giới, ông Tharman Shanmugaratnam Tổng thống của Singapore, nhấn mạnh sự cần thiết của việc quản lý một cách hiệu quả và bền vững hơn nhu cầu sử dụng nước trong mọi lĩnh vực tại khu vực Đông Nam Á, từ canh tác lúa truyền thống đến hoạt động sản xuất tiên tiến.

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam cũng nhấn mạnh tình trạng dễ bị tổn thương đang ngày càng trầm trọng của khu vực trước tình trạng khan hiếm nước và các tác động của biến đổi khí hậu.

"Thật may mắn là những giải pháp cần thiết cho ngành nước đều là những điều mà chúng ta có thể thực hiện được. Tuy nhiên, việc thực hiện những giải pháp này đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa các quan hệ hợp tác, nhằm tăng cường đầu tư vào cả các công nghệ mới lẫn các giải pháp khả thi về mặt kinh tế với hiệu quả đã được chứng minh", ông Tharman Shanmugaratnam nhận định.

Trong khi đó, bà Neo Gim Huay, Giám đốc điều hành Trung tâm Thiên nhiên và Khí hậu thuộc Diễn đàn Kinh tế thế giới, nhấn mạnh, một chiến lược khí hậu hiệu quả cần phải bao gồm một chiến lược ngành nước nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của doanh nghiệp và đảm bảo cải thiện cuộc sống và sinh kế cho người dân.

"90% các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt có liên quan đến nước. Nếu chúng ta có thể bảo vệ tài nguyên nước, chúng ta cũng sẽ có thể giảm thiểu các thảm họa liên quan đến khí hậu và phục hồi nhanh hơn nếu các thảm họa đó xảy ra. Diễn đàn Kinh tế thế giới rất vui mừng được hợp tác với Quỹ Quốc tế Singapore để tăng cường các nỗ lực mang tầm khu vực trong việc tăng cường khả năng thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng thông qua ngành nước", bà Neo Gim Huay cho biết.

Giáo sư Khoo Teng Chye, Chủ tịch SEAPAW cũng chia sẻ rằng khủng hoảng nước có mối liên hệ sâu sắc với biến đổi khí hậu; và các quốc gia cần hợp tác cùng nhau để giải quyết vấn đề này.

"SEAPAW đóng vai trò là chương trình hợp tác quan trọng để kêu gọi sự tham gia của các bên liên quan, thúc đẩy các chính sách đổi mới nhằm tăng quy mô đầu tư, khả năng tiếp cận, khả năng chống chịu và tính bền vững của ngành nước", ông Khoo Teng Chye cho biết.