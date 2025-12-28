Lexus chính thức đưa vào sản xuất mẫu RZ 600e F Sport Performance, phiên bản thương mại dựa trên bản concept từng ra mắt tại Tokyo Auto Salon. So với bản RZ 450e tiêu chuẩn, RZ 600e là một bước nhảy vọt về cả sức mạnh lẫn trang bị phần cứng, hướng thuần túy đến cảm giác lái thể thao.

Lexus RZ được ví như là bản thuần điện của Lexus RX vốn rất được ưa chuộng trên toàn cầu, bởi nhiều nét tương đồng về thiết kế ngoại thất. Sự khác biệt chính của Lexus RZ nằm ở thiết kế đuôi xe dạng coupe.

Lexus RZ 600e F Sport Performance sử dụng hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 420 mã lực, cao hơn RZ 550e F Sport (402 mã lực). Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h của RZ 600e là 4,4 giây. Để có thể gia tăng được công suất, các kỹ sư Nhật Bản đã điều chỉnh lại giới hạn công suất của viên pin trên xe.

Điểm nhấn trên phiên bản này là sự xuất hiện dày đặc của vật liệu sợi carbon, từ nắp ca-pô cho đến trần xe, giúp tối ưu trọng lượng, ốp quanh đèn pha,.... Hệ thống khí động học cũng được nâng cấp mạnh mẽ với hai cánh gió lớn phía sau và các khe gió mở rộng, giúp tăng lực ép xuống mặt đường.

Lexus RZ 600e còn được hạ thấp gầm 20 mm và mở rộng vệt bánh xe thêm 50 mm để tăng độ ổn định khi vào cua. Lexus trang bị cho xe bộ mâm nhôm đúc 21 inch của Enkei, đi kèm hệ thống đĩa phanh cỡ lớn lên tới 20 inch và cùm phanh 6 piston ở phía trước.

Đổi lại việc tăng hiệu suất và lực cản khí động học, tầm vận hành của xe giảm xuống còn khoảng 339 km mỗi lần sạc đầy, dù vẫn sử dụng viên pin dung lượng 77 kWh như RZ 550e.

Nội thất của Lexus RZ 600e F Sport Performance cũng được nâng cấp mạnh để tương xứng với vẻ ngoài "chiến" của xe. Điểm thay đổi lớn nhất là cặp ghế thể thao bọc da Ultrasuede cao cấp, sử dụng công nghệ đúc bọt tích hợp giúp ôm sát cơ thể và cố định vị trí người ngồi khi xe vào cua gắt.

Toàn bộ khoang cabin lấy tông màu đen làm chủ đạo, được tạo điểm nhấn bằng các đường chỉ khâu và chi tiết trang trí màu xanh dương trên vô-lăng, táp-lô và bảng điều khiển trung tâm. Xe vẫn sử dụng hệ thống lái điện tử Steer-by-wire, đi kèm tính năng Interactive Manual Drive giúp giả lập cảm giác sang số (dù đây là một mẫu SUV thuần điện). Các chi tiết nhỏ như táp-pi cửa hay bệ tì tay cũng được hoàn thiện tỉ mỉ bằng vật liệu da lộn, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa hạn chế trơn trượt.

Tại thị trường Nhật Bản, RZ600e F Sport Performance có giá quy đổi khoảng 2,1 tỷ đồng. Do số lượng sản xuất giới hạn, khách hàng không thể mua trực tiếp mà phải thông qua hình thức bốc thăm may mắn để giành quyền sở hữu.