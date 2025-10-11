Thị trường xe máy “nín thở” chờ quyết định khí thải

Thị trường xe máy hiện đang chững lại. Ảnh: Hoàng Linh

Theo báo cáo ngày 10-10 của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán hàng của 5 thành viên gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9-2025 đạt 621.732 xe, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm 2024.

Mặc dù Việt Nam vẫn là một trong những thị trường xe máy lớn nhất khu vực Đông Nam Á, song mức sụt giảm này cho thấy giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt hai thập kỷ qua đang dần chững lại.

Là thương hiệu chiếm khoảng 80% thị phần, Honda tiếp tục dẫn đầu nhưng cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Doanh số xe máy Honda tháng 9-2025 đạt 163.787 xe, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tính từ đầu năm tài chính (tháng 4-2025 đến tháng 9-2025), tổng lượng xe máy bán ra của Honda đạt 1.028.183 xe, giảm nhẹ so với năm trước.

Nhiều đại lý cho biết, doanh số 2 tháng gần đây giảm mạnh, đặc biệt ở các dòng xe tay ga tầm trung, khi khách hàng “án binh bất động” chờ thông tin cụ thể về mức tiêu chuẩn khí thải mới và khả năng hỗ trợ tài chính cho xe điện.

“Người dân đang cân nhắc mua xe xăng bây giờ có bị hạn chế sau này không, hay nên đợi xe điện giảm giá thêm. Sự chần chừ này khiến toàn thị trường như bị nén lại,” đại diện một hệ thống phân phối lớn chia sẻ.

Một xu hướng nổi bật tiếp diễn là sự dịch chuyển sang xe điện hai bánh. Các thương hiệu ngoài VAMM như VinFast, Yadea, Dat Bike đang tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Điều này đồng nghĩa, các thành viên VAMM như Honda và Yamaha buộc phải đẩy nhanh chiến lược điện hóa để không bị bỏ lại phía sau.

Thị trường xe máy đang trong giai đoạn chuyển mình, từ tăng trưởng số lượng sang tái cấu trúc. Dù 2025 là năm khó khăn, giới phân tích cho rằng thị trường sẽ ổn định trở lại từ nửa sau năm 2026 nhờ kinh tế tăng trưởng, thu nhập cải thiện và xu hướng tiêu dùng xanh lan rộng.

Sự kết hợp giữa điện hóa, đổi mới công nghệ và nhu cầu tiêu dùng xanh sẽ là chìa khóa quyết định cho sự phát triển trong giai đoạn tới đây.

Về dài hạn, Việt Nam vẫn là thị trường xe hai bánh trọng điểm của khu vực ASEAN, không chỉ về tiêu thụ nội địa mà còn về tiềm năng xuất khẩu.