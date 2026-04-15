Thị trường đặt cược Mỹ - Iran có thể đạt thỏa thuận bất chấp việc phong tỏa Eo biển Hormuz

Hồng Duy |

Thị trường chứng khoán tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ với kỳ vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đang dần hình thành. Trong khi đó, tại Trung Đông, căng thẳng vẫn duy trì ở mức cao khi quân đội Mỹ thắt chặt lệnh phong tỏa tuyến đường vận tải dầu mỏ huyết mạch.

Chứng khoán thăng hoa, dầu thô hạ nhiệt

Bất chấp những bất ổn địa chính trị, tâm lý lạc quan đang bao trùm Phố Wall. Một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với CNBC vào thứ Ba rằng Washington và Tehran đang thảo luận về vòng đàm phán thứ hai.

Thông tin này đã tiếp thêm sức mạnh cho các chỉ số chính:

S&P 500: Đang tiến sát mức cao kỷ lục mọi thời đại, ghi nhận phiên tăng điểm thứ 9 trong 10 phiên gần nhất.

Nasdaq: Chỉ số thiên về công nghệ này đã kéo dài chuỗi tăng trưởng lên 10 phiên liên tiếp.

Thị trường châu Á: Nối gót đà tăng của Mỹ, các thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt mở cửa trong sắc xanh vào sáng thứ Tư.

Ngược lại với sự hưng phấn của chứng khoán, giá dầu tiếp tục đà sụt giảm gần đây khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào một giải pháp ngoại giao.

Lệnh phong tỏa và rủi ro suy thoái

Tuy nhiên, bức tranh thực tế tại thực địa vẫn rất phức tạp. Sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad đổ vỡ vào cuối tuần trước, Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết hơn 10.000 binh sĩ (bao gồm hải quân, thủy quân lục chiến và không quân) cùng hơn 10 chiến hạm và hàng chục máy bay đang thực thi lệnh phong tỏa này. Lưu lượng giao thông qua eo biển đã giảm xuống mức tối thiểu, bất chấp tuyên bố trước đó của ông Trump rằng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ phụ thuộc vào việc mở cửa hoàn toàn trở lại vùng biển này.

Ông Ken Griffin, CEO của tập đoàn tài chính Citadel, đưa ra cảnh báo đanh thép: "Sự gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào một cuộc suy thoái." Ngoài ra, các chuyên gia cũng lo ngại ngành hàng không châu Âu sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu phản lực "có hệ thống" trong vài tuần tới, dẫn đến nguy cơ hủy hàng trăm chuyến bay.

Cuộc xung đột cũng làm gia tăng rạn nứt giữa các cường quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã cáo buộc Trung Quốc là một đối tác toàn cầu "không đáng tin cậy" khi tiến hành tích trữ dầu mỏ và ban hành các hạn chế xuất khẩu trong thời gian diễn ra chiến sự tại Trung Đông.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio đã chủ trì cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ giữa Israel và Lebanon. Dù được đánh giá là bước đi lịch sử, hiện vẫn chưa rõ liệu một khung hòa bình cụ thể có được thiết lập hay không, nhất là khi các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vẫn là rào cản lớn trong tiến trình ngừng bắn.

