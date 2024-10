Thị trường "đặc biệt" ở Đông Nam Á được ông Phạm Nhật Vượng coi trọng sắp nhận thêm lô xe mới từ VinFast: Con số lên tới 1.400 chiếc, toàn tên tuổi đình đám trong dải sản phẩm

Nguồn: CTCP Cảng Hải Phòng

Theo thông tin từ CTCP Cảng Hải Phòng, ngày 22/10, chuyến tàu LORD VISHNU của hãng tàu NYK đã cập Cảng Tân Vũ (Cảng Hải Phòng).

Theo kế hoạch sau khi khai thác 194 xe ô tô nhập khẩu, tàu sẽ tiếp nhận gần 1.400 xe ô tô điện của hãng xe điện Việt - VinFast xuất khẩu sang thị trường Indonesia và Philippines. Lô xe này bao gồm các mẫu VF e34, VF 3, VF 5, VF 9. Đây là lô xe điện thứ hai của VinFast xuất khẩu qua Cảng Tân Vũ trong năm 2024.



Trước đó ngày 30/8, Cảng Tân Vũ cũng đã phối hợp thực hiện xuất khẩu hơn 1.000 chiếc VF e34 - dòng xe tay lái nghịch của VinFast sang thị trường Indonesia qua chuyến tàu RORO Bangkok Highway của hãng tàu K-Line.

Thời gian gần đây, nhu cầu về xe điện tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á ngày càng tăng cao. Indonesia và Philippines đang trở thành 2 điểm đến quan trọng trong kế hoạch mở rộng ra quốc tế của nhiều hãng xe, bao gồm VinFast.

Đáng chú ý, Philippines đã vượt qua các nước láng giềng Đông Nam Á để trở thành nước dẫn đầu khu vực trong các dự án năng lượng sạch. Đặc biệt là sau khi Đạo luật phát triển công nghiệp xe điện (EVIDA), được ban hành ngày 15/4/2022. Đạo luật này phản ánh cam kết mạnh mẽ của Philippines hướng tới môi trường phương tiện xanh và không có nhiên liệu hóa thạch. Tính đến năm 2023, doanh số bán xe điện tại Philippines đã đạt 10.602 chiếc, tăng đáng kể so với 1.072 chiếc của năm trước.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của VinFast tại Triển lãm xe điện Philippine Electric Vehicle Summit (PEVS) năm nay cũng là một phần quan trọng trong chiến lược của hãng nhằm thiết lập chỗ đứng trên thị trường xe điện Philippines. Điều này không chỉ nhấn mạnh ý định mở rộng dấu ấn của hãng trong lĩnh vực xe điện tại Philippines mà còn khẳng định nỗ lực nâng cao khả năng hiện diện thương hiệu Việt và tương tác trực tiếp với khách hàng thông qua các sản phẩm mới nhất.

Theo Nikkei Asia, ông Cao Ngọc Nguyên Duy, Giám đốc điều hành VinFast Philippines cho biết Philippines và thị trường xe điện non trẻ của nước này mang đến cho VinFast cơ hội tăng trưởng quan trọng.

Hiện, VinFast đang bán 3 mẫu xe điện tại Philippines gồm VF 3, VF5 và VF7 mới ra mắt gần đây, khách hàng trẻ thành đạt và gia đình trẻ hiện đại.

VinFast VF 7 được phân phối tại Philippines với 2 phiên bản Base và Plus. Trong đó, VinFast VF 7 Base với gói thuê pin – 1,470,000 peso (khoảng 644 triệu đồng. VinFast VF 7 Base kèm pin – 1,760,000 peso (khoảng 771 triệu đồng). Còn VinFast VF 7 Plus với gói thuê pin – 1,730,000 peso (khoảng 758 triệu đồng). VinFast VF 7 Plus kèm pin – 2,380,000 peso (khoảng 1,04 tỷ đồng).

Chi phí thuê pin hàng tháng cho mẫu VF 7 là 6.300 peso (khoảng 2,76 triệu đồng) cho quãng đường di chuyển tối đa 1.500 km/tháng. Từ 1.500-2.500 km có mức chi phí là 9.000 peso (3,9 triệu đồng). Khoảng cách di chuyển hàng tháng trên 2,500 km tương ứng với 15,000 peso (6,5 triệu đồng).

Theo báo cáo doanh số mới nhất của hãng xe điện VinFast, riêng tháng 9/2024, hãng xe điện đã ban giao hơn 9.300 xe cho khách hàng. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu ô tô điện vươn lên dẫn đầu thị trường và đang tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, đánh dấu bước tiến mới của công nghiệp ô tô nội địa.

Được biết, doanh số hơn 9.300 xe bàn giao cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 9 của VinFast có sự đóng góp của tất cả các dòng xe điện gồm: VF e34, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9. Tuy nhiên, hãng không công bố doanh số cụ thể của từng model.

Theo chia sẻ từ VinFast, doanh số cao nhất thị trường của hãng cũng đánh dấu cột mốc mới trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Lần đầu tiên, thương hiệu ô tô điện nội địa vượt qua tất cả các thương hiệu xe xăng và điện quốc tế, trở thành hãng xe bán chạy nhất thị trường, đặc biệt chỉ sau hơn 2 năm chính thức chuyển đổi thành hãng xe hoàn toàn thuần điện.