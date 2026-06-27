Thi thể thiếu nữ 17 tuổi được phát hiện trong vali bỏ bên đường, người đàn ông Australia bị bắt khi chuẩn bị xuất cảnh Thái Lan

Thi thể một thiếu nữ 17 tuổi được phát hiện trong vali bị bỏ bên đường ray xe lửa ở Pattaya (Thái Lan). Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông quốc tịch Australia khi nghi phạm đang chuẩn bị rời khỏi Thái Lan.

Ngày 27/6, truyền thông Thái Lan đưa tin cảnh sát TP Pattaya đang điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng sau khi phát hiện thi thể một thiếu nữ 17 tuổi bị nhét trong vali và bỏ lại tại khu vực ven đường ray xe lửa.

Trước đó, ngày 26/6, Đại tá Enek Sarathongyu, Trưởng đồn cảnh sát TP Pattaya, cùng lực lượng điều tra đã triển khai tìm kiếm sau khi bạn của nạn nhân trình báo mất tích. Theo trình báo, thiếu nữ đã mất liên lạc hơn 24 giờ, khiến người thân lo ngại xảy ra chuyện bất trắc.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Khaosod)

Qua trích xuất camera giám sát, cảnh sát xác định vào khoảng 3h34 ngày 25/6, thiếu nữ đã nắm tay một người đàn ông quốc tịch Australia đi vào một khu chung cư trên đường Jomtien Sai 2. Cả hai cùng lên căn hộ ở tầng 15 và từ đó không còn ghi nhận hình ảnh cô gái rời khỏi tòa nhà.

Đến khoảng 21h34 cùng ngày, camera tại khu vực khác ghi lại cảnh người đàn ông Australia kéo một chiếc vali màu đen ra khỏi chung cư, chất lên xe máy Yamaha Aerox màu đỏ rồi di chuyển theo đường Sukhumvit, rẽ vào Soi Chaiyaphruek 2 trước khi đi ngược chiều dọc tuyến đường sát đường ray xe lửa.

Ảnh: Khaosod

Hình ảnh từ camera cho thấy người này biến mất khỏi tầm quan sát trong hơn 9 phút. Sau đó, nghi phạm quay trở lại chung cư nhưng chiếc vali đã không còn, làm dấy lên nghi vấn bên trong vali có chứa thi thể nạn nhân.

Sau khi tiếp nhận trình báo mất tích, lực lượng điều tra khám xét căn hộ nói trên nhưng không tìm thấy cả thiếu nữ lẫn người đàn ông Australia. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện nhiều dấu vết cho thấy đã xảy ra xô xát trong phòng nên lập tức truy tìm nghi phạm.

Đến khoảng 19h ngày 26/6, cảnh sát xác định và khống chế người đàn ông Australia, được xác định là Simon Peter Carman, 46 tuổi, tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi khi người này đang mua vé để trở về nước.

Qua kiểm tra ban đầu, cảnh sát phát hiện trên cổ và cánh tay của nghi phạm có nhiều vết thương giống vết cào bằng móng tay. Người này sau đó bị cơ quan xuất nhập cảnh tạm giữ để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, nghi phạm phủ nhận mọi liên quan đến vụ mất tích của thiếu nữ.

Ảnh: Khaosod

Cùng thời điểm, lực lượng điều tra lần theo hành trình di chuyển của nghi phạm và đến khoảng 23h17 ngày 26/6 đã phát hiện chiếc vali màu đen cỡ khoảng 26 inch bị bỏ trong bãi cỏ ven đường ray, cách khu chung cư khoảng 4,2 km.

Khi mở kiểm tra, lực lượng cứu hộ xác nhận bên trong là thi thể một người. Cảnh sát sau đó phối hợp với đơn vị giám định pháp y khám nghiệm hiện trường.

Thi thể được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo, bị nhét bên trong vali và phủ bằng một tấm vải màu nâu. Trên khuôn mặt có nhiều vết thương cùng dấu hiệu bị hành hung nghiêm trọng, máu chảy ở miệng và mũi. Bác sĩ pháp y nhận định nạn nhân đã tử vong ít nhất khoảng 2 ngày. Đặc điểm hình xăm trên cơ thể trùng khớp với thiếu nữ 17 tuổi được trình báo mất tích trước đó.

Thi thể đã được chuyển tới Viện Pháp y thuộc Bệnh viện Cảnh sát để giám định, xác nhận danh tính và làm rõ nguyên nhân tử vong.

Mới đây, Simon Peter Carman đã bị áp giải về Đồn cảnh sát TP Pattaya để phục vụ điều tra sau khi Tòa án tỉnh Pattaya phê chuẩn lệnh bắt giữ với cáo buộc đưa người chưa đủ 18 tuổi rời khỏi sự quản lý của cha mẹ hoặc người giám hộ nhằm mục đích khiếm nhã mà không có lý do chính đáng.

Trong quá trình bị áp giải, nghi phạm tỏ ra căng thẳng. Cảnh sát cũng tiếp tục ghi nhận các vết thương giống vết cào trên cổ và cánh tay của người này.

Bước đầu, Simon Peter Carman vẫn phủ nhận mọi cáo buộc, khai rằng thiếu nữ đã tự rời khỏi phòng trong lúc ông ta ngủ và không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết chưa chấp nhận lời khai này, đồng thời đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ và chờ kết quả giám định pháp y để xem xét bổ sung các cáo buộc và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: Khaosod