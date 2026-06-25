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Thi thể nam giới chưa rõ danh tính trôi dạt trên sông Nhật Lệ

Hoàng Phúc
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Người dân phát hiện thi thể một nam giới trôi dạt vào bờ sông Nhật Lệ, đoạn qua phường Đồng Hới. Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân.

Phát hiện thi thể nam giới trên sông Nhật Lệ tại Đồng Hới - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân trôi dạt trên sông Nhật Lệ

Sáng 25-6, Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiến hành xác minh danh tính một nam giới được phát hiện tử vong, thi thể trôi dạt vào bờ sông Nhật Lệ, đoạn qua phường Đồng Hới.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào khu vực bến đậu thuộc tổ dân phố Sa Động, phường Đồng Hới, đối diện nhà hàng Bảo Nam trên đường Nhật Lệ nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm ban đầu và xác minh nhân thân nạn nhân.

Qua kiểm tra sơ bộ, nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,7m, tóc đen cắt ngắn kiểu đầu đinh. Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo phông màu hồng nhạt có họa tiết ngang trước ngực và quần dài màu nâu.

Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định. Thi thể sau đó được cơ quan chức năng đưa đi phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân có người thân mất liên lạc hoặc có thông tin liên quan đến đặc điểm nhận dạng nêu trên liên hệ với cơ quan công an hoặc Đồn Biên phòng Nhật Lệ để phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

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Tags

Quảng Trị

Sông Nhật Lệ

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