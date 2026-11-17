Đây là một trong 4 đối tượng có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tại Cà Mau.

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 4/11 tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Cán bộ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau làm việc với một trong số các đối tượng liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an Cà Mau).

Các đối tượng gồm: Lý Văn Phong (SN 1984, ngụ ấp Minh Thượng, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang); Lý Văn Linh (SN 2007, ngụ khu phố Tân An, phường Tân Hiệp Đông, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Phước (SN 2001, ngụ ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, ngụ khóm Cái Nai, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, ngày 4/11, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành. Theo trình báo của người bị hại, số tài sản bị mất có tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng, gồm nhiều lượng vàng, ngoại tệ và tiền Việt Nam. Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, giá trị tài sản bị chiếm đoạt lớn, đòi hỏi lực lượng chức năng phải khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng, thu hồi tài sản.

Với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau chủ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tập trung lực lượng, khẩn trương rà soát các thông tin, dấu vết liên quan. Qua đó, lực lượng Công an nhanh chóng xác định nhóm đối tượng nghi vấn, làm rõ những người có liên quan đến vụ việc và triển khai các biện pháp tố tụng theo quy định.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều lượng vàng cùng các tang vật có liên quan như dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe mô tô, điện thoại di động... Bước đầu, tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ án được điều tra, khám phá nhanh, góp phần thu hồi tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục đấu tranh, khai thác, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và các tình tiết có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, nhất là đối với những gia đình có tài sản giá trị lớn như vàng, tiền mặt, ngoại tệ. Người dân cần gia cố cửa, cổng, trang bị hệ thống khóa an toàn, camera giám sát tại các vị trí trọng yếu; không chủ quan khi vắng nhà hoặc vào ban đêm; hạn chế chia sẻ thông tin về tài sản, lịch trình sinh hoạt trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc xảy ra mất trộm, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất, bảo vệ hiện trường và cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác điều tra.

Việc chủ động phòng ngừa từ mỗi gia đình, kết hợp với sự phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời của người dân sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.



