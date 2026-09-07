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Thi hành lệnh bắt tạm giam vợ chồng Trần Thị Nguyệt SN 1969

Chi Chi
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đôi vợ chồng Phạm Văn Việt và Trần Thị Nguyệt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Việt (sinh ngày 14/8/1968) và Trần Thị Nguyệt (sinh ngày 12/10/1969),cùng nơi thường trú: Thôn Quốc Tuấn, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Vào khoảng tháng 05/2017, Phạm Văn Việt (sinh ngày 14/8/1968) cùng vợ là Trần Thị Nguyệt (sinh ngày 12/10/1969) trú tại thôn Quốc Tuấn, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên vay của ông Hoàng Quốc Uy số tiền 100.000.000 đồng kỳ hạn 06 tháng với lãi suất 0,8%/tháng. Đến tháng 06/2018, Phạm Văn Việt và Trần Thị Nguyệt bỏ trốn khỏi địa phương, chưa hoàn trả số tiền trên và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Thi hành lệnh bắt tạm giam vợ chồng Trần Thị Nguyệt SN 1969 - Ảnh 1.

Hình ảnh đối tượng. Ảnh: CA Hưng Yên

Sau khi tiếp nhận đơn của ông Hoàng Quốc Uy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yến đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của các công dân khác cùng tố cáo Trần Thị Nguyệt và Phạm Văn Việt có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 1.460.000.000 đồng.

Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 03/92026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Nguyệt và Phạm Văn Việt. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 4/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt tạm giam đối với 02 đối tượng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

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