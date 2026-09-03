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Bắt giữ Lê Thị Mai Dung SN 1984 cùng 19 người

Chi Chi
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Công an phường Long Thành (TP Đồng Nai) phát hiện Lê Thị Mai Dung, sinh năm 1984, có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Từ ngày 28/8 đến 1/9/2026, Công an phường Long Thành (TP Đồng Nai) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh cùng Công an các địa bàn giáp ranh tổ chức đấu tranh, mở rộng truy xét, phát hiện và xử lý 20 đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Điều tra Lê Thị Mai Dung SN 1984, công an bắt giữ thêm 19 người - Ảnh 1.

20 đối tượng trong vụ việc. Ảnh: CA TP Đồng Nai

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Long Thành phát hiện Lê Thị Mai Dung, sinh năm 1984, có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Quá trình xác minh, điều tra cho thấy đối tượng này thường xuyên giao dịch mua ma túy từ Nguyễn Thị An, sinh năm 1956, trú tại TP. Hồ Chí Minh, để đưa về tiêu thụ trên nhiều địa bàn.

Ngày 28/8/2026, Công an phường Long Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Thị An và Lê Thị Mai Dung khi đang thực hiện hành vi giao dịch mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ trên người Nguyễn Thị An chất bột màu trắng, trọng lượng khoảng 19,96 gam, nghi là ma túy; trên người Lê Thị Mai Dung thu giữ số tiền 15 triệu đồng cùng nhiều vật dụng, phương tiện liên quan.

Điều tra Lê Thị Mai Dung SN 1984, công an bắt giữ thêm 19 người - Ảnh 2.

Nguyễn Thị An, sinh năm 1956. Ảnh: CA TP Đồng Nai

Điều tra Lê Thị Mai Dung SN 1984, công an bắt giữ thêm 19 người - Ảnh 3.

Lê Thị Mai Dung, sinh năm 1984. Ảnh: CA TP Đồng Nai

Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng ban đầu, Công an phường Long Thành tiếp tục chủ trì, huy động lực lượng và phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng truy xét, làm rõ các mắt xích có liên quan. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm các đối tượng mua ma túy, chia nhỏ để bán cho người sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục mở rộng đấu tranh sang các địa bàn giáp ranh.

Trong quá trình điều tra, truy xét, Công an phường Long Thành phối hợp Công an xã Bình An phát hiện thêm nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời phối hợp Công an xã Phước Thái tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Việc mở rộng đấu tranh được triển khai đồng bộ, liên tục, thể hiện quyết tâm làm rõ toàn bộ các đối tượng, hành vi có liên quan, không để bỏ lọt các mắt xích của đường dây.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật, gồm chất bột màu trắng nghi là ma t/úy được cất giấu, chia nhỏ trong các đoạn ống hút nhựa và bao gói; tiền mặt, nhiều điện thoại di động, xe mô tô, cân tiểu ly cùng các vật dụng có liên quan.

Điều tra Lê Thị Mai Dung SN 1984, công an bắt giữ thêm 19 người - Ảnh 4.

Ảnh: CA TP Đồng Nai

Điều tra Lê Thị Mai Dung SN 1984, công an bắt giữ thêm 19 người - Ảnh 5.

Ảnh: CA TP Đồng Nai

Điều tra Lê Thị Mai Dung SN 1984, công an bắt giữ thêm 19 người - Ảnh 6.

Ảnh: CA TP Đồng Nai

Đến nay, 20 đối tượng có liên quan đã được phân loại, xử lý theo quy định. Trong đó, 07 đối tượng được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý về các hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; các đối tượng còn lại được củng cố hồ sơ, xử lý hoặc chuyển giao Công an địa phương có liên quan tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Kết quả đấu tranh là sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường Long Thành với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa bàn liên quan. Từ việc chủ động phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kiên trì nắm tình hình, xác minh đến tổ chức đấu tranh, mở rộng truy xét, vụ việc từng bước được làm rõ, góp phần ngăn chặn hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tất cả người dân có số điện thoại chú ý thay đổi quy định mới nhất từ ngày 28/9
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